Erny Aveiro: Convierte en canciones las cartas que nunca entregó

Aunque todavía no cumple 20 años, el cantautor Erny Aveiro ha llevado una vida intensa y ya le rompieron el corazón, y así lo plasma en Cartas que nunca entregué, su segundo EP que saldrá en septiembre.

Prueba de ello, es el primer sencillo, Me arrepiento, en cuyo video se rompe el esquema de mostrar a la mujer que sufre por la infidelidad del hombre, ya que ellos también pasan por esta situación, sólo que no todos lo demuestran.

“Lo hice así porque fue una experiencia personal. Es algo que a todos nos ha pasado aunque sea una vez en nuestra vida, entregar todo a una persona y crees que todo está bien, pero por alguna razón te deja, y te deja como si nada, como si no le afectara, y tú sigues bien clavado”, dijo Erny en entrevista con Publimetro.

“Las cuatro canciones de este EP son para la misma persona, pero ella no tiene ni idea de eso, porque no están muy específicas. Retratan la relación de principio a fin, la primera rola habla de cuando los dos empiezan a estar juntos, y la última habla de que ya diste todo y te dan la patada por atrás, así que mejor me voy”, añadió.

Nacido en Ciudad Juárez, pero radicado desde hace una década en Querétaro, el joven cantautor heredó de sus padres el gusto por la música, “pero cada uno en extremo, mi mamá es bien regional mexicana y mi papá es bien rockero, le gusta el rock británico y americano”, explica.

De ahí surgió la fusión de ritmos que maneja en su propuesta musical.

“Al principio mi onda era muy pop porque era lo que en ese entonces conocía y lo que estaba sonando en el momento. Pero nunca fue de mi agrado hacer ese tipo de música porque yo siempre he sido más clavado con el rock alternativo. Así que con este sencillo y con el EP que ya viene en camino, ya es otra onda, es rock, es blues, son baladas más indie”.

Mientras llega la fecha de lanzamiento de su segunda producción discográfica, Erny Aveiro realiza una gira de promoción por el país, en la que ha visitado ciudades como Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

Recientemente ofreció dos conciertos en el Café Iguana del Barrio Antiguo.

“Estaba muy nervioso, Monterrey es una plaza muy importante, pero todo salió muy bien”, concluyó.

En palabras de Erny Aveiro:

“No soy una persona que haya tenido muchas novias, pero sí soy alguien que quiere mucho, me apego mucho a las personas que quiero, a mi familia, a mis amigos, no solamente a la novia”.

El dato:

4 canciones conforman el segundo EP de Erny Aveiro, Cartas que nunca entregué, todas de su autoría y con una fusión de ritmos que van desde el rock y pop, hasta baladas y blues. El disco se lanzará durante el mes de septiembre.

