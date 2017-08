'Así no se puede vivir', Laura Flores rompe en llanto en sus redes

La actriz Laura Flores recurrió a sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores luego de despedir a su hija mayor María, quien se fue a estudiar la universidad en Estados Unidos.

“Aquí me tienen supertriste, como cualquier mamá. (A) María la acabo de ir a dejar a la universidad… en Estados Unidos los hijos se van y se van”, expresó desconsolada la actriz sobre su hija de 18 años.

Laura, quien dejó ver su rostro lleno de lágrimas, aseguró que “en verdad es muy duro. Espero estar mejor pronto porque así no se puede vivir y María no me puede ver así”.

“La casa se siente hueca, sola y eso que están mis tres chiquitos aquí, pero me falta mi compañera, mi brazo derecho, mi María. Me hace mucha falta”, manifestó la actriz.

Flores, quien aún está acompañada en su casa por sus otros hijos Patricio, Alejandro y Ana Sofía, sostuvo que “le doy gracias a Dios que tuvimos experiencias muy bonitas en su etapa escolar, hicimos muchos viajes y sin embargo ahorita siento que me faltó tiempo con ella…”

“… Trabajé demasiado, me faltó más tiempo para estar con mi hija, pero, ¿qué hago si no trabajo?”, recalcó con arrepentimiento, para luego custionarse.

“Disfruten mucho a sus hijos, gócenlos, estén con ellos, compartan más, hablen más con sus hijos”, exhortó la artista a sus fans.

La estrella, quien se ha casado tres veces, en estos momentos es mamá soltera y ha sacado adelante a sus cuatro pequeños.

“En fin gracias por escucharme, no todo en la vida son selfies, éxitos y alfombras rojas… también hay realidades y sentimientos. Los quiero”, se despidió Laura de sus seguidores.