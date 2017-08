El fantasma en el espejo regresa más escalofriante que nunca

La noche del pasado jueves se reestrenó con gran éxito en el Foro Cultural Chapultepec la puesta en escena El fantasma en el espejo, una obra protagonizada por Brandon Peniche y Pablo Valentín.

Famosos como Paty Navidad, Lorena Herrera, Héctor Sandarti, Alex Sirvent, Ariadne Díaz, Marcus Ornellas, Andrea Torre, Pedro Prieto, Arturo Peniche, entre otros, fueron algunos de los invitados que experimentaron el terror de la historia de Susan Hill, ahora en teatro, producida por Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo.

“Me gustaría decirles que esta obra de teatro la vio Pedro en Inglaterra y era totalmente diferente, cuando Pedro me dijo: ‘acabo de comprar una obra de Susan Hill’, vi el montaje, me lo enseñó filmado, y era otra cosa, no tenía nada que ver…”, contó Jorge Ortiz de Pinedo al término de la función.