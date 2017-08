'Dios Salve a la Reina' cumplirá 20 años de vida

Dios Salve a la Reina estuvo ausente algunos años en México, y fue debido a su extensa gira por Europa y Estados Unidos.

Ahora, la banda está lista para sus presentaciones en tres ciudades de la República Mexicana, donde recorrerá el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991.

Considerado el mayor tributo a Queen, incluso recomendado por los integrantes originales de la agrupación británica, los miembros argentinos están decididos a mantener este tributo que ya cumplirá 20 años de vida.

“En cada visita buscamos mostrar algo nuevo a la gente, un éxito de cada disco o algunas rarezas que nos gusta tocar”.

“Habrá canciones que no pueden faltar como We Are The Champions y We Will Rock You, entre otras, que la gente espera escuchar y que no las podemos dejar de hacer”.

“Mientras qse pueda seguir mostrando a las nuevas generaciones estas canciones, vamos a seguir.”, señaló desde Argentina, el baterista Matías Albornoz.

Dios Salve a la Reina festejará 20 años en 2018, de rendirle un homenaje a Queen, y que tiene como objetivo mostrar su historia musical a las nuevas generaciones.

“Eso es lo que nos enorgullece, de tratar de que las nuevas generaciones escuchen las canciones de Queen, ya que los padres las escuchan en casa y lo que intentamos es mostrar lo que era la agrupación original arriba del escenario”.

“Si bien nosotros no la vimos con Freddy (Mercury) arriba de un escenario, tratamos de generar esa ilusión a las nuevas generaciones de cómo era un show de Queen cuando él vivía”.

Añadió que aún no hay planes para un festejo especial por el vigésimo aniversario.

“Todavía no profundizamos en qué haremos, pero sí planearemos algo pare festejar 20 años de carrera, porque la idea es seguir viajando en el tiempo y mostrar lo que es Queen”.

Este tributo se creó en 1998 por un grupo de músicos argentinos, quienes hacen un recorrido musical desde 1971 a 1991 con la discografía de una de las bandas de rock más reconocidas a nivel mundial.

“Ya fuimos cumpliendo sueños llegamos a Europa, hemos tocado en Inglaterra, en especial en Liverpool, eso nos llena de orgullo, el reproducir la música en su tierra y que nos reciban de esa manera, nos da como el visto bueno al trabajo que hacemos”.

Fenómeno retro

Matías Albornoz expresó que el fenómeno retro es una constante mirada al pasado y la nostalgia.

“Hoy lo que se vive es esa nostalgia de que lo que había antes, y que las nuevas agrupaciones carecen de esa magia. Hoy en día se graba en casa y lo cuelgan en YouTube y ya está, lo puede ver todo el mundo”.

“Antes era un trabajo llegar al público, ir conquistando el mercado y eso requería de un trabajo enorme y la gente de esa generación extraña un poco de eso”.

En sus palabras

“Lo nuestro es una interpretación y tratamos de generar una ilusión arriba del escenario, de que la gente esté realmente viendo a la banda original”.

A la conquista de Japón

Queen fue un fenómeno en Japón, y para Dios Salve a la Reina llega a ese país representa un sueño cumplido.

“Se viene nuestra primera visita a Japón en septiembre. Era uno de los sueños que teníamos, por lo que significó Queen en ese país, a ver cómo reacciona el público y estamos ansiosos por llegar”.

“Estamos terminando la gira por España, y a fin de año vamos para Estados Unidos y Sudamérica… tenemos una agenda bastante cargada”.

Presentaciones

Ciudad de México. 29 de agosto, Pepsi Center WTC.

Guadalajara. 30 de agosto, Auditorio Telmex.

Monterrey. 1 de septiembre. Foro Uni en San Nicolás de los Garza.