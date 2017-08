Alex Kaffie hace llorar a Elsa Burgos con sus comentarios y así se vengó

La ex conductora regiomontana Elsa Burgos volvió a desatar polémica en redes sociales tras arremeter contra el periodista Alex Kaffie.

A través de su cuenta de Facebook, Burgos contó que ella y Keffie eran buenos amigos, pero que eso no le impidió al periodista destrozarla con sus comentarios cuando ella estaba embarazada.

“Corazonas… Les voy a compartir algo que en su momento me hizo sentir muy mal. Yo agradezco a esas personas buenas que me topé en el camino, amigos de vida, pero agradezco aún mas a quienes quisieron hacerme daño. Uno de ellos fue el “señor” Alex Kaffie, con quien llevaba una buena relación (falsa obviamente de su parte) a quien solía yo admirar por su abundante léxico, falso carisma y demás cualidades fantochas” comienza a relatar la regiomontana.

Y continuó, “Un caluroso día que estaba yo al aire en Ellas con las Estrellas, en el octavo mes de embarazo de mi hija, en plena canícula en Monterrey, me llevé unas bermudas muy lindas y cómodas al programa (según yo) y él con su peculiar estilo lleno de veneno y desdén dijo en el programa de Maxine Woodside: ‘No se como se atreve Elsa Burgos a salir a cuadro usando shorts, con tanta celulitis en las piernas y tremenda papada de marrana, por favor ya mándenla a alumbrar a su casa, es muy desagradable verla"”

Según relata Elsa, cuando lo escuchó lloró, “me quedé helada, me toco ser ahora la señalada y ahí aprendí”.

Asimismo, la ex conductora señaló “ha intentado ya varias veces volver a lastimar”.

“La última vez supe que había dicho que ahora que no tenía trabajo en la televisión, no me había quedado otra más que dedicarme a polvear narices, como si el trabajo de maquillista fuera poca cosa o salir en la televisión fuera el sueño de todo el mundo. Obviamente así lo cree el, que si le quitan eso ¡SE MUERE! Pues no tiene nada mas :(“