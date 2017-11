Circula foto de Maluma en un ataúd

Desde hace un tiempo atrás he venido trabajando en este proyecto, Hoy finalmente les presento #❌ un cortometraje que incluye 3 canciones y varios artistas invitados. Gracias a todos por decir SI en este proyecto y gracias a ustedes por ser mi inspiración cada día. #GPS #VITAMINA #23 @badbunnypr @almightytgc @arcangel @bryanttmyers @noriel_danger @brytiago @delaghettoreal @pipebueno @djluian @lourdesmotta @frenchmontana @jessyterrero @walterkolm @luavision @royaltyworldinc @afovverde @sonymusiclatin

A post shared by MALUMA (@maluma) on Nov 24, 2017 at 5:57am PST