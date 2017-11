Quiero el título para combatir el bullying: Denisse Franco

Denisse Franco, quien nació en Culiacán, Sinaloa, ostenta el título de la mujer más hermosa de México; por ello, con su belleza buscará ganar la corona de Miss Universo, este domingo en Las Vegas.

No todo ha sido fácil para la joven de 19 años. En una entrevista a Publimetro, Franco reveló tener un pasado que la marcó emocionalmente, por lo que, si gana el título que ahora posee la francesa Iris Mittenaere, le gustaría promover un mensaje de aceptación y ayuda.

“Yo sufrí bullying cuando iba en la secundaria por un accidente que tuve a los cuatro años y que me marcó la mejilla. Sufrí mucho después de eso, nisiquiera tenía conciencia de que sufría bullying, pero para mí fue el terror más difícil. Recibí toda clase de comentarios, hirientes, prejuiciosos, fue muy triste. Bajaron por completo mi autoestima, tenía mucho pánico al hablar en público, no quería relacionarme con nadie”, reveló la modelo.

Sin embargo, competir en Miss Universo es un aliciente para la sinaloense. “Siempre he sido una mujer que le gusta superarse, que desea salir adelante. Para mí Miss Universo es una oportunidad para desafiar mis miedos, para dejar de sentirme atrapada, para salir y ver por mí misma. Para ayudar a otras personas y enviar un mensaje de amor, contra el bullying”.

La mujer más hermosa de México se encuentra lista para el certamen de belleza más importante del mundo.

“Yo no te puedo decir que soy la de mejor cuerpo o la más hermosa del certamen, pero sé que puedo ganar porque me siento orgullosa de quién soy, de representar a mi familia, a mis amigos, a este país hermoso que amo y quiero tanto. Me siento lista y más que dispuesta de ganar este título”, aseveró.

Denisse adelantó que si gana la competencia, le gustaría ser una vocera por causas sociales positivas.

“He estado estudiando mucho sobre lo que acontece en el país, en eso de debe preparar una reina de belleza. Hay tantas cosas que quisiera hacer por la gente de este país, para que desaparezca la pobreza, para que no veamos más casos de feminicios. Una reina de belleza es una vocera, en estos momentos soy todos los habitantes de México, por eso, quiero destacar, demostrar que no somos todas las etiquetas que nos han puesto, que somos gente trabajadora, emprendedora”, finalizó.

Preliminares

Faltan pocos días para que el 26 de noviembre se decida quién será la nueva soberana de belleza universal. La elección, un tanto reñida y a la vez complicada pues este año marca un récord de participación con 93 candidatas que representan los distintos países del mundo, ha sido enmarcada por las preliminares que se llevaron a cabo el pasado martes 20 de noviembre en Las Vegas.

La competencia preliminar es un espectáculo privado con el jurado, en el que las aspirantes a la corona realizan un opening, pasarela en traje de baño y de gala.

Medios y blogs dedicados de concursos de belleza destacaron que las más aplaudidas fueron: Rachel Peters, Miss Filipinas; Keysi Sayago, Miss Venezuela; Denisse Franco, Miss México; Maria Poonlertlarp, Miss Tailandia; Kára McCullogh, Miss Estados Unidos; Laura de Sanctis, Miss Panamá, entre otras.

Durante esta competencia Denisse lució un traje regional de dos piezas que confeccionaron mujeres tehuanas, con caracterizaciones de Frida Kahlo, así como diseños sinaloenses para mostrar el talento de su tierra natal.