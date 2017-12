Ignacio López Tarso evita contacto con las redes sociales

Con 70 años de carrera en el cine, la televisión y el teatro, Ignacio López Tarso aún se siente con mucha vitalidad para realizar varios proyectos.

Durante su visita a Guadalajara para presentar la puesta en escena El Padre, el primer actor habló de varios temas, pero resumió que tiene una buena salud que le permite seguir con sueños.

"Aprovecho la experienia de 70 años de estar en los escenarios para hacer las cosas cada vez mejor. No me siento más joven, los años pesan, pero para los años que tengo, me siento muy bien. Si sigo haciendo las obras que me gustan, si sigo trabajando con actores y actrices que me gustan, si sigo teniendo el éxito y la respuesta del público pues seguiré muchos años más… ¿no sé cuántos?”, comentó Don Ignacio López Tarso.

El actor reveló que soñaba pasar un nuevo siglo y lo logró , “ahora digo: 'que maravilla sería pasar de los 100 años y seguir trabajando en el teatro y con oportunidades de buenos personajes', ojalá que se me realice, porque la vida nadie la tiene asegurada”.

Original del dramaturgo francés Florian Zeller, El Padre cuenta la historia de Andrés, un hombre mayor con carácter fuerte, mente confusa, o tal vez sólo confundida, que atraviesa por situaciones ambiguas, contradictorias, cambiantes y que no permite lo hagan sentir inútil.

En su personaje, Andrés (López Tarso) hec reír, pues dentro de su personaje dudará sobre si lo que realmente sucede es la realidad que le dice su familia o es lo que él percibe.

“Me gusta mucho la obra, está muy bien escrita, bien pensada y bien traducida al español. A nosotros nos ha ido bien tenemos casi 100 funciones, y a la gente que la ha visto, le ha gustado mucho”.

El Padre, una tragedia graciosa como la llama el propio López Tarso, es dirigida por Salvador Garcini y el elenco, está conformado por Érika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basañez.

Evita la tecnología

El actor mexicano confesó que evita cualquier contacto con las redes sociales.

“¡Mis bisnietos chiquitos ya saben!, y les digo prohibido aquí en mi casa, utilizar esos aparatitos. Son mundos aparte en cada persona e individuos, es terrible, eso no crea comunicación, eso aísla a la gente de su propia familia. No me gusta eso, con lo que pasa con estos aparatos maravillosos”.

En Guadalajara

6 de diciembre a las 19:00 y 21:00 horas en el Teatro Galerías. Boleto: 350, 450, 550 y 650 pesos.