Mexicanos ven Netflix todos los días

Netflix dio a conocer el balance anual del comportamiento de sus usuarios, durante este 2017 el contenido del canal de streaming se vio en todo el mundo alrededor de 140 millones de horas al día (un poco más de mil millones a la semana). El día que más contenido se vio a nivel mundial fue el 1 de enero.

Sin embargo, el comportamiento de los mexicanos ha sido distinto ya que fue el 8 de enero el día en que más horas vieron Netflix, asimismo, nuestro país tiene el primer lugar a nivel global en cantidad de miembros que ven el sistema de streaming todos los días, dejando claro su fidelidad por este servicio.

¿Qué vieron los mexicanos?

A pesar de que los maratones fueron muy populares este año, no todas las series se disfrutaron de la misma manera: algunas se devoraron, otras se saborearon, con algunas fuimos infieles y otras nos inspiraron a ver en familia.

Las series que los mexicanos vieron más de dos horas al día fueron a las que el servicio describe como las que 'se devoraron', y estas fueron las favoritas: Greenleaf, American Vandal, Suburra: Blood on Rome, Anne with an E, The Keepers, Wet Hot American Summer: Ten Years Later, The Mist, Fauda, El Chapo y Shooter.

Las que se saborearon los mexicanos, que vieron menos de dos horas al día, fueron: The Crown, Una serie de eventos desafortunados, Big Mouth, Disjointed, Neo Yokio, You Me HeR, Santa Clarita Diet, One Day at a Time, The Confession Tapes y GLOW.

Entre las clasificaciones de Netflix, también se destacan las series que provocaron ser infiel, aquellas que seguimos viendo sin nuestra pareja. En esta lista encontramos: Club de Cuervos, El Chapo, 13 Reasons Why, Narcos, Orange is the New Black, Stranger Things, Ingobernable, Sense8, Black Mirror y Better Call Saul.

La nostalgia fue la clave para que algunas series fueran las favoritas para ver en familia durante 2017, los miembros de Netflix nombraron a Stranger Things como la mejor para verla en compañía. En este conteo también está: 13 Reasons Why, Una serie de eventos desafortunados, Star Trek Discovery, Chef's Table, Trollhunters, The Worst Witch. Gilmore Girls: Un nuevo año, Atypical, Fuller House.

Extraños comportamientos

Un usuario vio Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra 365 días seguidos, mientras que otro usuario mexicano vio Monsters Inc. 364 veces; esto fue catalogado por Netflix como una hazaña, ya que en promedio los miembros vieron 60 películas este año.

