Festivales musicales se apoderan de Nuevo León en 2018

Desde hace varios años, Monterrey Nuevo León se ha convertido en una de las principales sedes de los festivales musicales en México, con una gran variedad de eventos para cubrir casi todos los gustos.

Y 2018 no será la excepción. Estos son los festivales que ya confirmaron fecha, lugar —la mayoría en el Parque Fundidora—, y algunos, ya hasta develaron su line up.

Beyond Wonderland

10 de marzo, Parque Fundidora.

Este festival de música electrónica traerá por primera vez a Marshmello, Boombox Cartel y el debut del Bro Safari. Además de otros exponentes del género como Tiësto, Aly & Fila, Green Velvet, Justin Martin, Snails, entre otros 35 artistas. Los boletos están disponibles en Ticketmaster, con precios de 780 pesos en zona General y mil 600 en zona VIP.

Pa'l Norte

20 y 21 de abril, Parque Fundidora.

La séptima edición de este festival, considerado ya uno de los más emblemáticos de Nuevo León, tendrá entre su elenco a exponentes como Muse, Queens of the stone age, Zoé, Justice, Franz Ferdinand, Molotov y Fobia. Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes 15 de diciembre, en las taquillas del Auditorio Citibanamex y a través de Ticketmaster, con precios de mil 460 en zona General y 2 mil 460 en zona VIP, con acceso a ambos días.

Machaca Fest

23 de junio, Parque Fundidora.

Este festival, uno de los de mayor antigüedad y tradición, aún no destapa su line up; sin embargo, este 15 y 16 de diciembre tendrá en hot-ticket.net la venta de boletos para creyentes, es decir, para quienes son seguidores del evento, independientemente de su elenco.

Wish Outdoor

26 de mayo, Parque Fundidora

Otro de los festivales de música electrónica también ha comenzado en hot-ticket.net su venta a ciegas, con precios de 847 pesos en zona General y mil 430 pesos en VIP. Se espera que en las próximas semanas se de a conocer el cartel oficial.

Hellow Festival

Lo único que se sabe, hasta el momento, es que será en agosto en el Parque Fundidora.

De la misma manera, se espera información de los festivales Live Out, Indio Unión y Mother Of All Rock Festival.

