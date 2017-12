Con lágrimas, Alma Cero confiesa por qué se desnudó para sesión de fotos

Hace unos días, en redes sociales se filtraron unas fotos de la actriz Alma Cero completamente desnuda.

Ante las críticas y comentarios en su contra, la también modelo salió a dar la cara y reveló por qué decidió realizar la atrevida sesión de fotos.

Durante el programa Ventaneando, la joven dijo “tuve la oportunidad de hacer el shooting porque mi madre estaba desahuciada, Paty, y esta no es una carrera fácil. En ese momento fue una gran oportunidad para mí, para tener dinero, para darle medicina alternativa. No me arrepiento, Paty, porque no me parece inmoral, inmoral hubiera sido ver a tu mamá morirse y no hacer nada al respecto”, dijo entre lágrimas la protagonista de María de todos los Ángeles.

Alma Cero también agradeció a la persona que filtró las imágenes, pues le hizo recordar quién es y aseguró que la sesión fue hecha para una revista hace 12 años, y que no se arrepiente, pues gracias al dinero que recibió pudo pagar a su mamá un tratamiento que la mantuvo viva otro año.

Finalmente contó que su hijo Bruno, quien era un niño aún, también sabía de esas fotos desde hace mucho y que hasta la acompañó a la gira de medios y firma de autógrafos.