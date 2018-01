José Madero se confiesa con Publimetro: Me tardé en madurar

“Siempre he sido muy tímido, aunque no parezca, siempre he tenido esa barrera”, confiesa José Madero, razón por la cual nunca ocupó el lugar central cuando era vocalista de Pxndx. Prefería ubicarse en el lado derecho de cualquier set o escenario.

Pero desde hace dos años que inició su carrera en solitario, no tenía otra alternativa, así que trabajó internamente para vencer esos miedos.

“Ese fue mi primer gran obstáculo cuando inicié esta etapa, acostumbrarme a ser el centro de atención. Incluso, en la gira pasada, apenas me estaba acostumbrando a ese punto, casi ni hablaba durante el show”.

“Pero ahora se están topando con un cantante que ya interactúa mucho con el público para que la pasen bien, les cuento anécdotas de cada canción, pero de manera más chusca, la gente hasta se ríe”, dice aún sorprendido por estos cambios.

“Te confieso que un día en Tijuana, pues tenía ahí a un lado mi vasito de whisky, y entre canción y canción se me pasaron los tragos, y empecé a contar un chiste de Pepito, literal, de Pepito. Ya te imaginarás que la gente lo grabó y lo subió a redes. Y después en todos los shows a los que iba, me pedían que contara chistes, pero no, ya no lo hago, no van a ver a un standopero, van a ver a un cantante”, relató de manera divertida.

En la entrevista con Publimetro, el cantautor regio aseguró que existe una gran diferencia entre el Pepe de Pxndx y el actual José Madero.

“Aparte de que siento que maduré muy tarde, siento que tengo 37 años y no ha llegado el momento en mi vida en el que sienta que ya dejé de aprender. Me refiero a aprender a ser mejor profesional, mejor artista y mejor persona. He tenido muchos errores muy fuertes en mi carrera, de los cuales he aprendido mucho, sobre todo, a tratar de mantenerme con los pies en la tierra. Nunca en mi vida he trabajado tanto, como en esto”.

“Y me estoy dando cuenta de que, ahora que estoy repitiendo fechas en varias plazas, está yendo más gente. Eso para mí es como un reflejo de que sí hay cambios y sí estoy creciendo”, dijo.

José Madero se reencuentra con regios

Fue el 14 de octubre de 2016 cuando José Madero pisó por primera vez el escenario del Auditorio Pabellón M. La respuesta del público fue favorable, por eso regresa este 26 de enero; sin embargo, confiesa que sigue sintiendo nervios.

“Es que es mi ciudad, aquí vivo, aquí nací, aquí crecí, aquí está toda mi gente, siempre me da nervio tocar aquí”.

“En 2016 toqué en el Auditorio Pabellón M y hubo muy buena asistencia, pero ahora se espera más, porque aquella vez no se abrió la parte de arriba, y ahora sí, entonces serán mil 500 personas más”.

En esta ocasión, presentará el espectáculo de su gira titulada Una noche con José Madero, en el que, dice, mostrará toda su esencia y todo lo que él es como artista.

“Éste será un concierto diferente al pasado, porque ya tengo otro disco, así que se hará un concierto más largo, más propio, porque en el primero, con un disco nada más, tuve que meter cóvers y éxitos de Pxndx”, explicó.

“Pero ahora, toco los dos discos enteros, Noche y Carmesí, hacemos un show bastante largo y la gente sale contenta, lo sé porque lo comentan en redes después de cada show. En Ciudad de México duró 2 horas con 40 minutos”.

José Madero publicará libro para niños

Después de los libros Pensándolo bien, pensé mal (2014) y Odio odiar (2016), José Madero presentará a finales de año su tercer libro, bajo el género de terror, pero dedicado a los niños.

“Se llamará Pesadillas para cenar y es una combinación entre la telenovela Carrusel y las películas de Freddy Krueger”, adelantó.

Datos del concierto de José Madero en Monterrey

26 de enero a las 21:00 horas será el concierto de José Madero en el Auditorio Pabellón M. Los boletos están disponibles en taquillas y por Internet a través del sistema Ticketmaster, con precios que van de 500 a mil 200 pesos.

