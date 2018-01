Entrevista con Amat Escalante: Cumple un sueño con La región salvaje

La ciencia ficción y el terror son dos géneros que te apasionan y, hasta este filme, te diste oportunidad de experimentar con ellos. ¿Desde cuándo estaba esta historia en tu mente?

— La inspiración empezó a llegar cuando estaba editando Heli, en 2013 y, desde entonces, la empecé a desarrollar. No sé en qué momento vi los elementos que inspiraron la idea principal.

Por ejemplo, el caso del enfermero que encontraron ahogado en un río. El encabezado del periódico era muy feo, porque lo agredieron por su orientación sexual. Eso me inspiró, aunque no está necesariamente en la película, pero sí la idea de una sociedad donde se rechaza tanto eso.

Y hubo otra noticia de un caso que llamaron: el caso Lucero, que salió en Proceso. Era una joven que fue agredida justamente en el bosque donde filmé la película, pero la juez la acusó a ella. Eso también fue una inspiración.

Entonces, hechos reales te inspiraron para hacer esta historia de terror y ciencia ficción, que son géneros poco manejados en el cine mexicano o, mejor dicho, no tan bien dominados. ¿Esto fue un obstáculo para ti?

— Sí, demasiado. Ese fue uno de los temas más contundentes que hubo, las trabas. No es por nada, pero hay muchas películas de terror y muchas con temas de la sociedad, pero mezclarlas así directamente, no hay tantas y sí es un poco difícil.

Pero yo veo que las mejores películas de terror, como La noche de los muertos vivientes, o la serie The walking dead, funcionan porque son una metáfora de nuestra realidad también. Ver a gente como zombies que te pueden atrapar, tiene que ver con nuestra realidad emocional, no con la realidad directa.

Entonces, la conexión que el terror tiene con nuestros sentimientos reales es muy interesante. Por ejemplo, Guillermo del Toro lo sabe muy bien y lo sabe usar, eso es lo que le apasiona. Y yo confié que en esta historia algo había de eso.

Hablando de obstáculos, ¿cuál fue el más difícil de superar?

— Ya analizándolo más crudamente, creo que el casting fue lo más difícil, porque sabía que era muy importante. Si ahí fracasaba más de lo necesario, todo se caía.

Creo que siempre fue eso, y hasta el último momento, en alguno de los papeles principales tuve que hacer reemplazos. Eso fue muy complicado; atinarle y convencerme del elenco, tener la seguridad de que iban a funcionar.

¿Por qué apostar en todas tus películas por rostros nuevos y no por un elenco ya reconocido?

— No sé, creo que es porque en México he batallado mucho para encontrar actores que yo crea en ellos.

Una, porque tal vez han salido en otras películas y eso, a veces, afecta un poco. Y otra, porque el nivel actoral en México para cine, para mí, está muy bajo. No hay una ambición de arriesgar o una entrega real, no la he visto hasta ahora en casi nadie. Aunque hay algunas excepciones.

No he encontrado a alguien conocido que yo diga: puede aportar algo a la película; al contrario, pueden dañarla. Es muy delicado elegir las caras o las personalidades que van a habitar una historia.

Entonces, me gustó la idea de buscar gente que no tenía experiencia actuando, son caras nuevas, y eso para mí también es un aprendizaje en cada película, reinventarse. No importa que no hayan actuado, porque vamos a inventarlo para la película.

No sé si tiene que ver que en México ha tenido mucho peso la telenovela, eso en cine choca, y mucha de la actuación viene de ahí, de escuelas que preparan actores para telenovela. No sé.

Después de recorrer los festivales del mundo con esta película, finalmente y después de dos años, llega a los cines de México.

— Exacto, ya ha estado en muchos festivales y también se ha distribuido comercialmente en muchas partes del mundo, pero lo que más me entusiasma es presentarla en mi país. Es el último país en el que se va a presentar, ¡y la película es de aquí! Eso es algo triste.

De hecho, ya varios cineastas estamos viendo qué hacer para proteger más estas películas que no son de tan fácil distribución. Esto empieza con Guillermo del Toro, cuando supo que se había retrasado el estreno en México de La forma del agua, cuando la película ya estaba triunfando en el mundo.

Él hizo unos comentarios en Twitter y eso ayudó a activar la discusión. Estamos en pláticas con otros colegas, aún no se hace público, pero si tiene resultado lo que estamos tratando de hacer, se sabrá.

Por último, ahora que ya llegó al destino esperado, ¿qué sigue para esta película?

— Ahora la parte esencial es el estreno. Me da gusto que va a salir en bastantes cines para este tipo de películas. Son 100 cines, así que tiene oportunidad de una buena respuesta del público.

Sólo queda esperar las reacciones, yo estoy confiado de que la película va a gustar, va a emocionar y se va a hablar de ella después. Eso espero.

He estado esperando mucho este momento, el estreno en México, tengo muchas ganas de que ya se vea aquí, sólo faltan unos días

¿De qué trata la nueva película de Amat Escalante?

Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos, junto a su marido Ángel, en la Ciudad de México. Su hermano Fabián está enfermo en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de Verónica.

El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares, y donde la hipocresía, la homofobia y el machismo son fuertes.

Verónica les convence de que en el bosque cercano, en una cabaña aislada, existe algo misterioso que es la respuesta a todos sus problemas. Es algún poder al que no se pueden resistir.

El elenco está conformado por nuevos talentos en la actuación como Simone Bucio, Ruth Jazmín Ramos, Jesús Meza, Edén Villavicencio, Andrea Peláez, Óscar Escalante, Bernarda Trueba y Kenny Johnston.

El dato:

2 de febrero es la fecha del estreno nacional de La región salvaje, la más reciente película de Amat Escalante, que llegará con 100 copias a las salas de cine del país.

Información que te puede interesar:

José Madero se confiesa con Publimetro: Me tardé en madurar