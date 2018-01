Klub y Los Auténticos Reggaementes inyectarán de reggae y ska el Vive Latino

El colectivo Klub y Los Auténticos Reggaementes, integrado por diversos representantes de la escena del rock en Latinoamérica, debutará en el festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, donde además presentará su primer material discográfico homónimo, un tributo a la banda argentina Los Auténticos Decadentes.

En entrevista con Publimetro, Martín ‘Moska’ Lorenzo, quien a su vez es percusionista de la banda conocida por éxitos como La guitarra, El pájaro vio el cielo y se voló, entre otras, destacó que se trata del “debut del Klub en México, como parte de una gira que vamos a hacer por toda Latinoamérica”.

Y adelantó que se tratará de un show muy dinámico con el que harán bailar a los asistentes. “Lo que queremos es que la gente disfrute lo que hacemos. Nos sentimos muy contentos de poder llevar al Klub al Vive Latino, donde ya hemos estado con nuestras bandas. Lo que puede esperar el público mexicano es que le guste, que lo disfrute, van a entrarle al baile porque son las canciones de los Decadentes con una hermosa magia, y será este el ambiente que ofreceremos a los asistentes”.

‘Moska’ Lorenzo reveló que la formación ha reversionado al ritmo de reggae, ska, dub y hip hop los temas Confundido, El Murguero, Luna Radiante, Lejos de Ti, El Vino Triste y muchas otras más, para rendir tributo a la agrupación argentina por sus 30 años de trayectoria.

“Pareciera fácil pero ha sido un trabajo muy complicado. No por la selección de temas, sabemos que hay grandes éxitos de Los Auténticos Decadentes que a la gente le gusta escuchar en su versión original y en versiones nuevas, sino porque hubo algunas canciones que no nos salieron, que no pudimos lograrlas o no quedaron bien”, contó el músico, quien tiene más de 30 años de trayectoria.

Klub y Los Auténticos Reggaementes es una banda concebida bajo la idea original de Sebastián Paradisi, baterista de Los Cafres, y diversos músicos clave en la escena latinoamericana como Gustavo Estévez, de La Zimbabwe; Juan Pedro Oholeghy, Maneco Sáenz Germain de Mimi Maura; Guillermo Soriano y Martín ‘Moska’ Lorenzo, percusionista de Los Auténticos Decadentes.