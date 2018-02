Paris Hilton se caracteriza de Kim Kardashian en campaña de Kanye West

Paris Hilton se convirtió en Kim Kardashian para la campaña de la nueva línea de ropa de Kanye West.

Fue la misma socialité la que compartió las imágenes de su amiga luciendo como ella, vestida y caracterizándola igual.

Botas, chaquetas anchas, tops y tacos altos son parte de los looks que luce además con una larga peluca rubia con raíces oscuras que la hace lucir idéntica a pesar de que físicamente sean muy distintas.

"So much fun being a #KimClone", escribió la también cantante.

"So much fun being a #KimClone" #yeezyseason6 #parishilton

No solo ella

La estrategia del cantante acaparó la atención global, pues no varias estrella de Instagram aceptaron verse como su esposa.

La idea es promocionar la "season 6" de la firma de vestuario y accesorios Yeezy.

Kanye reclutó a marias modelos hot como Abigail Ratchford, Amina Blue, gemelas del Bad Girls Club Shannon y Shannade Clermont y la propia estrella del porno, Lela Star.

Algunas de las imágenes de la campaña fueron completamente desnudos.

#YEEZYSEASON6