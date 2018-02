Millicent Simmonds: 'Está bien ser diferente'

Millicent Simmonds tien 14 años, y debutó en el Séptimo Arte con el papel de Rose en la cinta Wonderstruck: el museo de las maravillas, y ya se prepara para el estreno de su nueva cinta A quiet place junto a Emily Blunt y John Krasinski, que llegará a la cartelera en el mes de abril

Ella es Millicent, que nació en Estados Unidos, se quedó sorda a los doce meses de edad debido a una sobredosis de medicación infantil. Aprendió teatro en la Escuela Jean Massieu para niños sordos.

Has sorprendido con tu trabajo en la pantalla, ¿cómo te sientes en las entrevistas?

— He tenido a grandes maestras para enfrentar a la prensa como Julianne Moore , pero me siento segura, sin miedo, me gusta hablar de lo que hago. No tengo que hacer ningún esfuerzo ante las cámaras, simplemente soy yo.

Ya viene tu segunda película, ¿cómo te sientes en el género del terror?

— Sí, es una película de terror que se lleva a cabo en un lugar tranquilo, y es una película de terror.

Fue una experiencia nueva, y fue increíble porque trabajé con John Krasinski y Emily Blunt.

Además, el hecho que en la película exista tanto el silencio, es algo natural, pero también fue complicado porque eso se tenía que verse reflejado en la pantalla.

¿Te has sentido diferente en los sets de filmación?

— Siempre la gente se te queda viendo cuando saben que eres sorda, tal vez un poco incómodos porque no saben cómo comunicarse.

La primera vez que llegué al set pensé: '¿Qué pasa si piensan que soy rara o que no los entiendo?', pero todo se solucionó a través del lenguaje de señas y una intérprete.

Mis dudas y temores desaparecieron cuando vi que no era un problema.

¿Cómo vives este nuevo mundo de las celebridades?

— No creo ser una celebridad, incluso veo a todos como mis compañeros de trabajo.

Lo que más me gusta es demostrar a quienes viven con una capacidad diferente que todo se puede lograr.

He compartido mi experiencia con otros niños y adolescentes, y me gusta compartirles la energía e inspirar a no sentirse diferentes.

Todos tenemos desafíos o algunas debilidades, pero depende de nosotros poder hacerlos a un lado.

Dicen que tu cara es un gran canal de emociones, ¿así lo sientes?

— Una mirada puede transmitir todo, así que mi trabajo se basa en los signos, la comunicación, el lenguaje -porque uso el cuerpo, la cara, las manos, el gesto- y eso me gusta.

¿Qué te gustaría cambiar sobre lo que se dice de las personas con capacidades diferentes?

— Que está bien ser diferente, pero falta mucho por hacer. Hay muchos padres oyentes que tienen niños sordos y no se pueden comunicar, incluso hoy en día.

Tengo muchos amigos en la escuela que no pueden comunicarse con sus padres y veo sus frustraciones, tristeza y hasta enojo.

El poder trabajar en en cine, de alguna manera siento que es motivar a aprender el lenguaje de señas. Y si tiene hijos, debe aprender a comunicarse con ellos.

Foto | Cortesía.

Otros casos de famosos con debilidad auditiva

– Marlee Beth Matlin, actriz estadounidense sorda ganadora de un Premio de la Academia.

– Brenda Costa es una modelo brasileña de 20 años, sorda de nacimiento.

– Lou Ferrigno, el actor y exfisiculturista, mejor conocido como el increíble Hulk de la televisión, perdió el 75% de su audición cuando tenía 3 años debido a una infección en el oído.

– Pete Townshend. El icónico compositor y guitarrista de The Who atribuye su pérdida de la audición y zumbido de oídos a los años de conciertos de rock.

– Halle Berry. Hace unos 20 años, perdió el 80% de su capacidad auditiva en el oído izquierdo cuando fue víctima de violencia doméstica.

