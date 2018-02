Ignacio López Tarso rompe sus propios récords

Con 70 años de carrera en el cine, la televisión y el teatro, Ignacio López Tarso aún se siente con mucha vitalidad para realizar varios proyectos.

El actor recién cumplió 93 años, y con esa vitalidad está listo para presentar dos diferentes obras en Guadalajara.

El actor mexicano, como pocos veces lo hace presentará Picasso y El Padre, que como lo señala en entrevista, es el mejor entrenamiento para activar la memoria y el cuerpo.

“Aprovecho la experiencia de 70 años de edad para estar en los escenarios y hacer las cosas cada vez mejor. No me siento más joven, los años pesan, pero con los años que tengo aún me siento muy bien”.

Ignacio López Tarso señaló en tono de broma que de repente si se le cruzan los cables, al hacer tantas obras al mismo tiempo, pero que siempre tiene manera de resolverlo sin que se entere el público.

“Sigo haciendo las obras que me gustan, sigo trabajando con actores y actrices que me gustan, y si sigo teniendo éxito y la respuesta de la gente, pues seguiré muchos años más… ¿no sé cuántos?”.

"Hago ejercicios diarios, para que nunca me falle la memoria, siempre estoy repasando mis textos e incluso recuerdo grandes momentos de mi vida actoral, para refrescar mi memoria y estar en óptimas condiciones para estos retos actorales".

El actor llegará este 14 de febrero con la obra Un picasso a lado de Gabriela Spanic, y al día siguiente con El Padre con Erika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basañez, al Conjunto de Artes Escénicas.

“Me gusta mucho El Padre, está muy bien escrita, bien pensada y bien traducida al español. A la gente que la ha visto, le ha gustado mucho, es una tragedia graciosa. Soy un hombre que padece Alzheimer y que, poco a poco, va perdiendo la línea entre lo que es, o fue real, y lo que es ya producto de su imaginación”.

"Mientras que en Un Picasso, es una gran experiencia compartir el escenario con Gaby Spanic, espero que la gente se anime a conocer la trama".

Foto | Cortesía.

En el Conjunto de Artes Escénicas

14 de febrero, 19:00 y 21:30 horas. Boletos de 300 a 600 pesos.

15 de febrero a las 19:00 y 21:30 horas. Boletos de 380 a 600 pesos.