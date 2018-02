Gloria Trevi: Este 15 de febrero llega a la Edad de Oro

Hablar de Gloria Trevi es hablar de una larga historia, de aciertos y errores, de alegrías y tristezas, de una serie de acontecimientos que, según la opinión generalizada, es difícil creer que sucedan a una sola persona y logre salir adelante.

Por eso, este 15 de febrero, que llega a sus primeros 50 años de vida, “siento como si ya hubiera vivido como 100 años”, dice la artista regiomontana con su característico sentido del humor.

Y es que, según sus palabras, no teme al paso del tiempo; por el contrario, lo disfruta. Después de aquellos cuatro años, ocho meses y ocho días que debió hacer una pausa en su vida y su carrera, ahora se dedica a vivir intensamente.

“Por eso, en los conciertos de la gira Versus elegí cantar Eternamente bella, de Alejandra Guzmán, porque eternamente bella no quiere decir eternamente joven, cada etapa tiene su belleza, y eso para mí es maravilloso”, es lo que expresa Trevi acerca del recurrente tema de la edad.

“A veces oigo a la gente que dice: yo no quiero llegar a viejito, no quiero darle lata a nadie. Yo sí. Yo sí quiero llegar a viejita y quiero estar como la del Chocolate Abuelita, como Sara García, ser una viejita chonchita, de pelo blanco. Ya veo que hasta me lo voy a pintar de violeta y luego de rosa, y seguiré contando mis anécdotas, mis historias”, dice de manera divertida.

Recordando un poco la historia, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz nació un día como hoy pero de 1968, en Monterrey. En 1985 se fue a la Ciudad de México a luchar por el sueño de ser artista; participó en el concurso La doble de Chispita (personaje de telenovela protagonizado por Lucero) y ganó. Eso le permitió continuar en la capital y prepararse con la beca que ganó para estudiar en el CEA de Televisa.

Un año después, participa en el grupo Boquitas Pintadas y en 1989 hace su debut como Gloria Trevi. De 1996 a 2000 detiene su carrera por problemas con la justicia y, aunque muchos llegaron a asegurar que ahí había terminado su trayectoria, ella logró resurgir como el ave fénix, incluso con más fuerza que antes, lo que la llevó a ser considerada como un fenómeno musical único en el espectáculo en México.

Por todo eso, la fiesta para celebrar el cumpleaños 50 de Gloria Trevi ya está lista y será en grande.

“Ya estamos invitados a la fiesta. No sabemos aún si vamos a ir, porque andamos un poquito ocupados con esto del Domo Care, pero alguien de mi empresa va para estar ahí con ella”, reveló a Publimetro el empresario Servando Cano.

Expertos hablan de Gloria Trevi

¿Gloria Trevi es un fenómeno musical?

“Definitivamente sí lo es, ha penetrado de manera importante en todo México y alrededor del mundo. Es nuestra mexicana que ha puesto muy en alto al país con su música. Además es muy sencilla, es grande en talento, pero también como ser humano. Previo a sus conciertos, siempre recibe a sus fans, los abraza, los besa, no hay limitaciones con ella, y eso muy pocos lo hacen”.

Dante Guillén, vocero nacional de Zignia Live

“Yo considero que sí es un fenómeno, porque ella tuvo un problema, se cayó, pero se volvió a levantar, y ahorita es de las artistas más importantes de México. Como empresario, puedo decir que hemos hecho puros éxitos, con ella siempre son éxitos, y muchos”.

Servando Cano, empresario artístico y director de Serca Representaciones

“Por supuesto. Después de ver que era una triunfadora, caer hasta el fondo, desaparecer, y volver a triunfar y convertirse en una de las artistas más importantes de México, me atrevo a decir que nadie más lo ha logrado. Gloria llena estadios, palenques, llena donde quiera que se presente, es muy valiosa para los empresarios y sigue vendiendo su música. Lo que ocurrió en su vida personal, para mí, es punto y aparte”.

Eloisa Guajardo, periodista de espectáculos y conductora de Televisa Monterrey

