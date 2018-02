Ponen en duda matrimonio de Andrea Legarreta por esta imagen

Andrea Legarreta ha sido acusada por algunos de sus seguidores en Instagram, de coquetear con el actor Carlos Ferro.

Todo comenzó cuando la pareja entrego el premio de Mejor Primera Actriz en los premios TVyNovelas 2018, el pasado domingo. Momento en el cual ambos se coquetearon mutuamente, de hecho él le dio un beso que la puso muy nerviosa. Aquí el momento.

Después de eso, Andrea publicó una fotografía junto a Carlos, donde le escribió: "Disfruté TANTO conducir a tu lado. Eres un encanto. Talentoso y guapo. Gracias por hacer de este segmento un instante tan divertido. Lo mejor para ti siempre @soloferro".

Mensaje que el actor respondió: "Gracias a ti, por tus palabras y tu apoyo. Muchos éxitos para ti siempre, nos estaremos encontrando en el camino (y cuídate de esos virus) jajajaja".

Esta imagen desencadenó diversos comentarios, muchos de ellos señalaron que Andrea se pasó de coqueta y otros insinuaban que se ha separado de su esposo Erik Rubín.

"Pienso en mi humilde opinión que es un poco de falta de respeto para tu esposo, pero si él no se molesta pues disfruta"; "Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, aquí como que se mira más que una amistad"; "Te ves mal siendo casada y llevándote así con los hombres"; "Bastante coqueta, si es que sigue casada"; "¿Y por qué con tu esposo no te tomas fotos así? Que se me hace quw le están bajando el mandado a mi amigo Erik jajajaj"; "¿Por qué ya no subes fotos con tu esposo? ¿Y las flores que te mando al programa? Nunca vi foto,algo esta pasando aquí.."; "Tsssss huele a divorcio", entre otros.

