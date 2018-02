Fotos: El asombroso cambio que sufrió Jacqueline Bracamontes

Jacqueline Bracamontes representó a México en el concurso de Miss Universo en el 2001, después de ganar el certamen de Nuestra Belleza en el año 2000.

Jacqueline Bracamontes presume embarazo en bikini

La actriz quiso recordar aquel momento, lo hizo con una foto en su cuenta de Instagram. En la imagen la vemos en la prueba de traje de baño, donde lució un bikini rojo. Junto a la imagen, Bracamontes escribió: "Así me veía en Miss Universo. Creo que me falto comer un poquito más. ¿Qué opinan?. Yo me gusto más llenita… pero eN gustos se rompen géneros! #missuniverse #missmexico #nbmexico #flaquitaVSllenita #yallovió".

Sus seguidores alabaron su figura, sin embargo varios afirmaron que prefieren como se ve ahora: “Ahí luces enferma, sin duda mil veces mejor ahora”, comentó un usuario. Esta es la imagen.

Y así es como luce Jacqueline Bracamontes actuamente.

Jacky Bracamontes confesó sus dolores, errores y alegrías en la FIL

@terijondresses #PremiosTvynovelas A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on Feb 18, 2018 at 9:55pm PST

