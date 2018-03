¿'Elsa' tendrá novia en Frozen 2?

El deseo de que Elsa, la princesa de Frozen, sea homosexual en la secuela de la película de Disney es algo que lleva expresándose desde mucho tiempo.

Además de ser la película animada más taquillera de la historia, Frozen fue en su momento aclamada por romper con las convenciones de los largometrajes de princesas: no había un príncipe azul que salvara de apuros a la protagonista Anna, sino que era el amor entre su hermana Elsa y ella el que al final solucionaba la maldición reinante.

En 2016, casi tres años después, usuarios promovieron en Twitter el hashtag #GiveElsaAGirlfriend, para exigir que Disney hiciera a Elsa lesbiana para así solucionar la evidente falta de personajes de la comunidad LGBTQ en la filmografía del estudio de animación.

Al parecer, la polémica en redes llegó a oídos de una de las codirectoras del filme que está ahora trabajando en el guión de la secuela de Frozen (estreno en 2019), y quien reveló todo el tema concerniente al personaje de Elsa y su orientación sexual.

Jennifer Lee dijo a The Huffington Post sobre la posibilidad cada vez más tenida en cuenta y, además, agradece enormemente el cariño que la gente le tiene al personaje principal de la trama. "Tenemos muchas conversaciones sobre eso y somos conscientes de estas cosas", aseguró Jennifer.

No se sabe si finalmente darán este paso adelante y se verá, por fin, una historia que realmente refleje la realidad del mundo actual, no obstante, el hecho de que Elsa permanezca sin un interés amoroso en esta secuela también ayudará a los jóvenes a entender que una persona no necesita enamorarse para estar completo.

Frozen 2 llegará las salas de cine el 27 de noviembre de 2019.