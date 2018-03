Depeche Mode hizo vibrar el Foro Sol en su primer concierto

Tuvieron que pasar nueve años para que la banda británica Depeche Mode regresara a la Ciudad de México para realizar dos conciertos en el Foro Sol como parte de su gira The Global Spirit Tour.

En este primer concierto la agrupación presentó algunos temas de su último álbum Spirit publicado en marzo de 2017, que corresponde a uno de los más subversivos de la banda.

El concierto inició con la participación de la banda mexicana Rey Pila, quienes utilizaron diversos audiovisuales que calentaron la pista.

Y en punto de los 20:30 horas el Foro Sol se alumbró con las luces de las pantallas ubicadas en el centro y a los costados del escenario, que mostraban un visual de colores mientras la silueta del vocal de la banda David Gahan se asomaba por un extremo de la pantalla principal.

La celebración inició con la canción Going Backwards de su nuevo disco Spirit para después interpretar It´s Not Good. Además, durante el concierto David interactuó con el publico, quien coreó sus clásicas canciones como Precious y Personal Jesus.

Pero sin duda algunas de las que más hicieron bailar a los asistentes fueron A pain that i'm used to, Never let me down again, Everything Counts pero el momento melancólico llegó cuando Martin Gore interpretó Home y una nueva versión de Strange Love en piano.

Y como ya es costumbre en sus presentaciones, Enjoy de silence fue ese momento de unión con el público, pues la banda ha convertido este tema en un himno.

Sin duda la agrupación conformada por Martin Gore, Andrew Fletcher y David Gahan es un referente para la música a nivel mundial, pues a lo largo de sus 38 años de trayectoria han logrado vender 120 millones de discos a nivel mundial y está ubicada en el lugar número 18 de la lista de las 50 mejores bandas de la historia del rock por la revista Rolling Stone.

Además, Depeche Mode es sinónimo de ventas y éxito. De acuerdo con la lista Hot Tours de Billboard, su gira actual The Global Spirit Tour ha recaudado 46 millones 538 mil dólares superando a artistas como Ed Sheeran, Bruno Mars y Bon Jovi.

El combo de rock electrónico ofreció uno de los espectáculos más esperados del 2018, debido a que sus seguidores tuvieron que aguardar un año para verlos en el escenario, pues la venta de boletos comenzó en marzo del año pasado.

Pero no sólo será el reencuentro con sus fanáticos mexicanos, sino que mostrará el lado subversivo de la banda, ya que en diversas entrevistas el vocalista de la agrupación David Gahan ha confesado que Spirit corresponde a uno de los discos más obscuros de su carrera, que además, muestra su sentir sobre la humanidad y los cambios políticos.

La canción Where´s the revolution es las más explícitas del último material discográfico de la banda, ya que habla sobre la influencia que ejerce la religión y el gobierno en las decisiones de una sociedad. Además, musicalmente los temas se remontan al Violator (1990) pero al mismo tiempo corresponde a una extensión de disco Delta Machine (2013).

Gahan también explicó a medios estadounidenses que el disco Spirit surgió cuando los tres músicos comenzaron a mostrar su ideología en las letras y en los acordes, dando como resultado cuestionamientos como “¿Dónde está el espíritu de la humanidad?”. Por lo que fue en se momento cuando decidieron trabajar con el productor Jame Ford, quien los había impresionada por su labor con Arctic Monkeys.

Actualmente Depeche Mode es considerada la agrupación pionera en el género rock electrónico siendo el sintetizador y el sampler sus principales recursos musicales. Y aunque de sus diferencias internas ya hayan pasado varias décadas, la esencia de sus ex integrantes como Vince Clarke y Alan Wilder se mantiene en clásicos como Just can´t get enough y Enojy the silence.

