Renán Moreno sale de zona de confort para protagonizar un drama reflexivo

Su especialidad es la comedia; sin embargo, Renán Moreno deja de lado este género en el que ha forjado la mayor parte de su carrera actoral, para adentrarse en el drama y protagonizar la puesta en escena No amarás, cuyo estreno será este miércoles 14 de marzo en el Foro Arcadia.

“Esta obra me gustó mucho desde que leí el libreto, se me hizo un reto un tanto difícil porque, incluso las mamás de los niños actores me dijeron: a ver si no nos reímos cuando te veamos con sotana, pero creo que el tono de la obra y lo que está pasando no permite que suceda eso”, declaró Renán Moreno previo al estreno de la obra.

“Es como darme el lujo de salirme de mi zona de confort y estar en otro foro en donde no relacionan tanto mi nombre y el género que manejo. Como actor, es muy importante manejar todos los géneros. Yo he hecho muy poquitos dramas, pero porque no me han invitado, así que agradezco al Foro Arcadia por esta oportunidad”.

No amarás es la historia, contada en tres tiempos, de Miguel y Fausto, quienes se muestran en esta obra en su etapa infantil, adolescente y adulta. Ambos se enamoran en el camino a recibir su orden sacerdotal, así que se encuentran en la disyuntiva eterna entre el “ser” y el “deber ser”, así como tratar de manejar la culpa dentro del seminario.

La primera etapa en la vida de estos dos personajes es interpretada por Ángel Silva y Pato Serna, y la segunda se encuentra a cargo de Ricardo Traviezo y Fabián Rodríguez, escritor y director de la obra, respectivamente. Asimismo, participa Sergio Quiñones e Iazath Méndez, mientras que el director del monasterio es protagonizado por Renán Moreno.

“Aparentemente puede sonar como que habla de la homosexualidad o el amor entre personas del mismo sexo, pero no. Sí se ventilan ciertas cosas, pero la médula espinal de todo esto es la culpa que siente el ser humano, que te impone la iglesia, la sociedad, e incluso, los mismos compañeros y tu carrera como seminarista”, explicó Sergio Quiñones.

Por su parte, Ricardo Traviezo reveló que esta historia escrita por él está basada en hechos reales.

“Sí, tal cual está inspirada en hechos reales. De hecho, la persona que vivió esta situación seguramente vendrá al estreno”, declaró.

No amarás se estrenará este miércoles 14 de marzo y estará en temporada en Foro Arcadia todos los miércoles por tiempo indefinido.

En palabras de Renán Moreno

“Cuando yo estudié en Artes Escénicas, siempre quise ser dramático, y cuando me fui a México, siempre quise ser el villano de las novelas, pero siempre me ofrecieron pura comedia”.

Cuándo y dónde ver No amarás

14 de marzo a las 21:00 horas será el estreno de la obra No amarás, en el Foro Arcadia. Los boletos están disponibles en taquilla y por Internet a través de arema.com.mx, con un costo general de 300 pesos. La temporada se realizará todos los miércoles por tiempo indefinido.

