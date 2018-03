Sebastián Treviño se baja de los escenarios de teatro para hacer TV en Tres Milagros

Desde hace cinco años, el actor y cantante regiomontano Sebastián Treviño se fue a la Ciudad de México con el propósito de hacer una carrera artística y, en ese tiempo, ha participado en diversas obras musicales como Wicked, Eres bueno Charlie Brown, Rent, y recientemente El Hombre de la Mancha.

Sin embargo, desde hace varios meses decidió dar un paso más en su carrera actoral y ha incursionado en la pantalla chica, con la teleserie Tres Milagros, que este lunes 12 de marzo se estrena a las 21:30 horas a través de Azteca Uno.

“Estoy emocionado. Ésta es la primera serie que hago. Ya había hecho una telenovela con TV Azteca, que se llamó La hija pródiga, se puede decir que fue mi primera incursión en la televisión, pero sólo fueron dos episodios. Pero ahora, en Tres Milagros, mi participación es constante”, dijo el regio en entrevista para Publimetro.

Esta teleserie producida por Harold Sánchez, relata la vida de tres mujeres que llevan por nombre Milagros y nacen el mismo día que azotó el terremoto de México de 1985, por lo que son marcadas por una profecía, lo que provoca que las tres se enamoren del mismo hombre.

Las protagonistas son Marcela Guirado como Milagros Valdapeña, Fátima Molina como Milagros Cruz, y Alexa Martín como Milagros Rendón.

“Mi personaje se llama Elías y es parte del mundo de Milagros Rendón. Soy uno de los mejores amigos de su hermano mellizo, pero soy una mala influencia para él. Bueno, no soy malo, pero soy un poco tonto, me meto en problemas por usar y vender drogas, no estudia y es medio vago”, explicó.

“Entonces mete a Salvador, el hermano de Milagros, en todo ese rollo, sin darse cuenta se empiezan a involucrar con gente peligrosa, porque aparte son un poco ingenuos estos dos”, añadió.

Aunque ya había tenido un acercamiento a personajes con adicciones que viven en el exceso en el musical Rent, Treviño confiesa que tuvo una preparación previa para dar vida a Elías.

“Es que hay muchas escenas en esta historia en las que el personaje está drogado, porque le encanta la marihuana. Entonces debía interpretar eso sin exagerar, para que fuera real, que no pareciera un juego, ni una comedia”, explicó.

¿Y qué sabor de boca le dejó trabajar en la pantalla chica?, se le cuestionó a Sebastián Treviño durante la entrevista.

“Te puedo decir que el sabor de boca fue tan increíble que me dejó con ganas de más (risas). Me encantó la experiencia y me gustaría hacer más cosas para televisión, para estar frente a las cámaras”, respondió.

Por lo mismo, concluyó, a la par de su vida en las obras de teatro musicales, seguirá en la búsqueda de más proyectos, no sólo de televisión, sino también de cine.

¿Cuándo y dónde ver Tres Milagros?

12 de marzo a las 21:30 horas será el estreno de la teleserie Tres Milagros, a través de Azteca Uno. La historia consta de 60 capítulos de una hora de duración.

