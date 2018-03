¿Karla Panini embarazada de ex de Karla Luna?

A casi seis meses de la muerte de Karla Luna (28 de septiembre de 2017), Karla Panini vuelve a dar de qué hablar.

Y es según reportó la revista TvNotas la "comare güera" y Américo Garza, ex marido de la fallecida Karla Luna, están esperado su primer hijo juntos. De acuerdo con la publicación, la pareja no ha querido hacer publica la noticia debido a que la ex comediante de 38 años teme por su embarazo y quiere asegurarse que todo marcha bien con el bebé.

Asimismo, se dice que quieren mantener el secreto para evitar los ataques de los seguidores de la "comare morena". Esto después de que se reveló que cuando Luna estaba enferma de cáncer, su ex compañera de trabajo y su ex esposo se casaron.

“Quiere asegurarse de que todo esté bien con el bebé, pues ya tiene 38 años y puede haber complicaciones. Karla tiene mucha ilusión de que su familia crezca y puedan vivir felices, sin los ataques de la gente”, explicó una amiga de Panini a TvNotas.

No es la primera vez que Karla será mamá, ya tiene un hijo, por su parte Américo tuvo dos hijas con Luna: Sara Victoria y Nina Valentina.

