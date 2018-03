Raphael, 'No soy una persona nostálgica'

Raphael presenta Loco por cantar, la gira de sus nuevas canciones y de todos sus éxitos, en la que presentará un espectáculo con los temas incluidos en su álbum Infinitos bailes. El cantante charló con Publimetro y señaló que está bien de salud, lleno de vitalidad y "más loco" por la música. A sus 75 años, habló cómo ve a la nueva generación de músicos.

El Divo de Linares será nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Madrid; mientras, se encuentra grabando nuevas canciones para su próximo disco que saldrá en noviembre.

¿Hay un fuerte romance con México y Latinoamérica en general?

-El amor no se termina, es largo. Ha ido en aumento y me siento muy querido por la gente, me lo demuestran -no solo- en el escenario, sino en la calle. Me siento arropado, mimado y año tras año esta historia sigue en aumento, no se termina nunca.

¿Qué es lo que más le sorprende en los directos?

– La mitad de los asistentes son gente joven; tal parece que han salido en desvandada de su casa y han dicho: 'yo también quiero participar"".

¿Qué grado de locura tiene Raphael?

– Siempre utilizo la locura para cantar , loco siempre he estado (risas). La locura es conseguir que todos los sueños se hagan realidad, de trabajar en lo que te gusta y despertar todos los días con el trabajo que te enloquece, esa es una locura maravillosa.

¿Cómo ha cambiado su andar en las giras?

– No es mucho más diferente, ahora son más cómodas, porque los medios de transporte son superiores a los que teníamos antes. Te cansas menos físicamente pero a la hora de entregarte al público, es lo mismo; si me apuras, aún es más trabajoso, pero ahora es más cómodo. La diferencia es que la gente es más exigente, porque han visto más y necesitan más, y como yo les puedo dar más y más, esa es la suerte que tengo.

¿Cuál es su opinión acerca de la música que se hace hoy en día?

– Hay muchas cosas en la forma de vivir hoy en día que son para llorar, es lamentable pero es así. Creo sinceramente que lo hacen (los cantantes) sabiendo que hacen música para usar y tirar; como cuando usas un pañuelo, es lo mismo, se hacen las cosas para usar y tirarlas. Lo que más me preocupa es que lo hacen a consciencia y pocos trabajan para las generaciones venideras, pocos se preocupan los por las generaciones venideras.

¿Existe un hueco de buenos intérpretes?

– Definitivamente hoy -algunos- cantantes lo hacen adrede y hacen cosas para usar y tirar, como las servilletas de papel, no es fracaso para ellos, es algo normal no dejar nada para la posteridad.

¿Cómo le va en las redes sociales?

– Estoy metido en el mogollón, pero las veo a la distancia. Participo cuando tengo que participar y estoy al tanto de lo que pasa en internet y todos los medios. Los que son buenos, los considero y otros los dejo porque no son importantes.

¿Algún pendiente recurrente?

– Siempre hay cosas pendientes, el otro día en el estudio de grabación, el ingeniero me puso algo que había grabado hace cinco años y me quedé sorprendido. Me di cuenta que no lo grabé, porque había algo mejor en su momento. He hecho algo importante hace cinco años, pero se me había olvidado (risas).

¿Cuál de sus canciones lo describiría?

-En este momento escribiría una nueva, no soy una persona nostálgica. Todos los días soy diferente y para hoy necesito una canción diferente.

De gira

Guadalajara. 14 y 15 de marzo, Teatro Diana

Ciudad de México.17 y 18 de marzo, Auditorio Nacional

Monterrey. 22 de marzo, Auditorio Pabellón M

