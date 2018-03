Entrevista con Axel Muñiz: En busca de nuevos sonidos

Después del éxito obtenido con su anterior sencillo, Siempre tú, a dueto con la rumana Alexandra Stan —más de tres millones de reproducciones en Spotify y otros tres millones de vistas del respectivo video en YouTube—, Axel Muñiz regresa a la escena musical con un nuevo material, Báilame lento, con el que se arriesga a experimentar en el género urbano; de eso habla en entrevista con Publimetro.

¿Cómo describes Báilame lento, tu nuevo sencillo?

— Es una canción que llegó a manos de la disquera hace un par de meses y, la verdad, me llamó mucho la atención el ritmo que tiene, muy urbano, un ritmo trap, pero lo llevamos al pop, que es lo que a mí me gusta y, al final, el resultado fue muy bueno. Es una canción muy divertida, para disfrutar.

¿Quedó la vara alta con el sencillo anterior?

— Estoy muy contento por eso, porque con esa canción debuté como compositor, así que le tengo un cariño muy especial, y el dueto con Alexandra Stan fue algo increíble porque llegó a sonar en países de Europa, que es algo que no esperábamos. Así que sí, la vara está muy alta.

¿La aceptaste de inmediato o pediste tiempo para pensarlo?

— La primera vez que la escuché fue en el celular, cuando me la mandaron, yo estaba en una boda. La escuché varias veces, la analicé y creo que tiene esa magia que pocas canciones tienen, que a la segunda vez que la estás escuchando ya te sabes casi el 80%, entonces creo que le va a gustar mucho a la gente.

¿En algún momento viste como un riesgo entrar al género urbano?

— Eso es lo padre de la música, tomar riesgos. No es entrar al urbano sólo porque es lo que está sonando, sino analizar por qué gusta tanto, y es que la gente quiere escuchar letras divertidas, un poco desfachatadas. Sin embargo, a mí en lo personal, no me gusta decir cosas que no digo normalmente, cosas que después van a escuchar mi mamá y mi hermana. Por eso, esta letra me gustó muchísimo.

¿A dónde va Axel, musicalmente hablando? Porque de tus últimos lanzamientos, nada se parece a lo anterior.

— Eso es algo que me gusta mucho, y a la disquera también le gusta eso, que la nueva canción no se parezca a lo que ya habíamos hecho, claro, sin perder el estilo y el concepto. Pero también es padre sorprender con las canciones. Me gusta experimentar con muchos sonidos, con las letras, que ahorita estoy muy involucrado en la parte de composición, que seguramente saldrán más adelante.

La familia de Axel Muñiz

Hay quienes pensaron, en tus inicios, que continuarías con el legado de la dinastía Muñiz, con la balada romántica y el bolero.

— Exacto, y eso algo que me gusta muchísimo, las baladas es uno de los géneros que más se disfruta al cantar porque son canciones en las que realmente aprendes a interpretar, ya sean de amor o desamor, pero a mí me gusta cantar todo tipo de música.

¿Qué opinan tu papá y tu abuelo de tu propuesta musical? ¿No te reclaman el no seguir su camino?

— Al contrario, les gusta. Mi papá no estaba tan enterado de lo que es el trap y todo este movimiento. Cuando le mostré la canción, le gustó, pero como que no entendía bien hacia dónde iba la onda. Así que le mostré un poco de las nuevas tendencias, lo que la gente escucha actualmente y se baila en las discotecas. Los dos me apoyan y creen en mí.

