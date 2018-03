Protagonista de 'Los años maravillosos' niega abusos a vestuarista

El actor Fred Savage, famoso por su papel de Kevin en Los años maravillosos (The wonder Yyars) dijo que la denuncia presentada por una mujer que alega que él tuvo una conducta abusiva en el plató de la serie The Grinder de Fox es "absolutamente falsa".

En una demanda presentada el miércoles en Los Ángeles, la vestuarista Youngjoo Hwang alega que Savage la reprendió, le pegó en un brazo y se comportó de manera agresiva con otras empleadas.

Foto | Twitter.

También dice que 20th Century Fox Television se negó a investigar sus quejas.

Sorprendido

En un comunicado, Savage dijo que ha visto a "mujeres valientes" pronunciarse en los últimos meses para luchar contra "la vergüenza y el estigma del acoso".

El actor de 41 años dijo que nunca se le ocurrió que su nombre "pudiese estar del otro lado".

Fox dijo en un comunicado que la compañía investigó y que "no halló evidencia de ninguna ofensa". Calificó la denuncia como "infundada".

