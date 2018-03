“Estamos listos, la meta se tiene que superar", Fernando Landeros

Con el reto de poner a “México de Pie”, arrancó esta noche de manera simultánea en México y Estados Unidos el Teletón 2018 en las instalaciones del Frontón México de la CDMX como escenario principal y centro de recaudación bajo la conducción principal de Marco Antonio Regil.

Para amenizar este proyecto que cumple 20 años de esfuerzos, fue el niño Luis Ángel (Coco) que arrancó la noche con “Serenata Huasteca” y después acompañó a Aida Cuevas con el “Cielito lindo” junto al mariachi Palenque Show, causando una gran emoción de familias, niños y conductores presentes que estarán trabajando durante dos días continuos.

Con una introducción de Fernanda Castillo, quien fue invitada a vivir la experiencia para ayudar a miles de niños dirigió un mensaje invitando a donar al Teletón. “La verdad no está aquí este es un centro de recaudación, la verdad está en los centros de rehabilitación y si no los apoyamos no van a sobrevivir”, dijo emocionada.

Posteriormente, Fernando Landeros, Presidente de Fundación Teletón A.C, se mostró contento de que el proyecto se haya retomado después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 donde tuvieron que sumarse a la ayuda humanitaria que requería nuestro país.

“Qué gusto poderme dirigir a todo el país, a este país lleno de amor, lleno de vida. En los últimos meses sufrimos un terrible terremoto, el peor en el siglo, por esa causa tuvimos que posponer el Teletón y muchas veces esas tragedias tienen bendiciones y así como el país se llenó de escombros, también reencontró su corazón, se llenó de amor y eso significa Ponerse de Pie”, expresó Chobi Landeros llevándose la ovación del público.

Esto dio paso a los integrantes de Sentidos Opuestos, Kabah, Mercurio y Magneto para interpretar el himno “Teletón México de Pie” donde Inés Gómez Mont, Claudia Lizaldi, Jacky Bracamones, Mariano Osorio, Jordi Rosado y Héctor Sandarti se entusiasmaron.

Cabe señalar que el propósito este año es hacer que los mexicanos donen para apoyar a los infantes con discapacidad que reciben sus terapias en los 22 CRIT, así como a un hospital para niños con cáncer, una universidad y una fábrica de pelucas oncológicas de la República Mexicana.

El 70% de las donaciones a Teletón provienen de la sociedad y la meta de este año es recaudar 361 millones 695 mil 829 pesos más un peso, por lo que se programaron diversos desafíos para invitar a la gente a aportar su granito de arena.

“Estamos listos, la meta se tiene que superar, por supuesto que lo creo, se requerirá de un gran esfuerzo, estamos aquí hasta las ocho de la noche de mañana, dos horas transmitimos en la mañana desde Tijuana”, dijo a JDS Chobi Landeros durante el evento.

La transmisión que inició en la Ciudad de México este 23 de marzo concluirá el 24 de marzo en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, además de que contará con grandes invitados como Lucero, Mijares, Emmanuel, Carlos Rivera, Mario Bautista, Yahir, Jesse y Joy, Luis Fonsi, Magneto y Mercurio.

