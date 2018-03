Paty Chapoy tuvo la última palabra.... Atala Sarmiento se va de Ventaneando

Después de una serie de especulaciones, Atala Sarmiento decidió romper el silencio y aclaró su situación con Ventaneando y Paty Chapoy.

En una entrevista que le concedió a Adela Micha en La Saga, la conductora dijo:

"Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”.

Esto sucedió después de que Atala fuera vista en Televisa. aunque ella lo negó, hay quienes aseguran que llegó a los foros de televisa para negociar un nuevo proyecto, que se rumoró sería la conductora de La Oreja.

Finalmente, Atala Sarmiento sí dejo Ventaneado y el pasado viernes ya no se presentó. De hecho un día antes, durante la transmisión del programa de Azteca Uno, Atala se mostró incómoda y parecía que sus compañeros la ignoraban.

