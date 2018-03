Esto decía la canción de Luis Miguel que fue prohibida en Latinoamérica

En 1983 Luis Miguel lanzó la canción Decídete, uno de los éxitos en su carrera que hasta la fecha suele cantar en sus conciertos. Sin embargo la letra de este tema fue censurada y la versión que conocemos no es la original.

En redes sociales circula un video del Sol cantando en España la letra original de Decídete, la cual es mucho más atrevida y sexual, y es que en la canción Luis Miguel dice que quiere perder su virginidad con ella y hasta insinúa una masturbación.

El coro del tema original dice:

"Te besé en la cara, te besé en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decí­dete, no lo dudes más decí­dete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decí­dete, simplemente amor. Decí­dete".



La versión censurada dice: "te quité el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más. Decí­dete, yo sé bien que es la primera vez para mí también es nuevo y quiero que sea contigo".

Y en otro fragmento se escucha: "luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tu cuerpo y en silencio siento amor".

Esta es la canción,

También te puede interesar: