Entrevista exclusiva con MC Davo: Promete lanzar el hit del verano

MC Davo ya está listo para cerrar el ciclo de Las 2 caras, el más reciente disco que sacó al mercado en septiembre del año pasado; pero más listo está para lo que viene, ya que a finales de abril lanzará su nueva canción, que según dijo, se convertirá en el hit del verano.

“Te lo juro, te lo afirmo, en abril vengo con una canción que se va a hacer viral, con la que hasta vamos a meter, quizá, a un grupo de bailarinas para que hagan la coreografía. Realmente lo va a ameritar el coro, es algo muy diferente”, adelantó MC Davo en entrevista exclusiva para Publimetro.

“De mi te acuerdas, lo que va a suceder en redes sociales después de que salga esta canción. No te voy a decir el nombre todavía, porque me lo estoy guardando, no quiero que se roben la idea, pero te aseguro que va a suceder algo grande con esa canción, es algo que nadie está haciendo”, continuó.

“No te voy a decir que es reguetón, porque sería como el artista 284 que hace reguetón, ya no es nada nuevo. Pero lo que sale en abril, ningún latino lo anda haciendo, te lo afirmo, es algo bien loco”, añadió.

“Es más, esto es exclusiva, nadie lo sabe. La disquera me pidió que entregara algo diferente, entonces mi productor me enseñó un género que nadie ha hecho y se llama afro trap. Cuando lo escuche dije: wow, tiene una esencia medio Brasil, medio rap, medio electrónico, pero en el coro es donde metimos algo que no se ha usado”, reveló.

“De tan fuerte que viene esta canción, quizá sea la primera de mi próximo disco. Y viene con video, para hacer todo el lanzamiento al mismo tiempo”, dijo el regio.

MC Davo inicia gira en Monterrey

Otro de los motivos por los que MC Davo dice sentirse emocionado es por el inicio de su Gira 2018, la primera que realiza oficialmente en su carrera, de la que ya tiene confirmadas las primeras fechas para los meses de abril y mayo.

El arranque no podía ser en otra parte que en su tierra natal, el próximo 7 de abril a las 21:00 horas, en el escenario de la Feria de la Carretera, en la Carretera Nacional.

“Voy a aventar un poco de todo, material viejo, material nuevo. Van a poder ver lo que haremos en esta primera parte de la gira, en los próximos dos meses”, declaró en entrevista con Publimetro David Sierra Treviño, nombre de pila del artista.

“Lo más chido es que en este tipo de eventos hay presupuesto para meterle más producción, visuales, fuegos artificiales, pantalla gigante y esas cosas que hacen lucir más el show, que en lugares cerrados o lugares pequeños”, concluyó.

Primeras fechas de la gira de MC Davo

7 de abril. Feria de la Carretera, Monterrey

Feria de la Carretera, Monterrey 13 de abril. Explanada de la Feria, Petlalcingo

Explanada de la Feria, Petlalcingo 14 de abril. Pasaguero, Ciudad de México

Pasaguero, Ciudad de México 15 de abril. Foro Landó, Toluca

Foro Landó, Toluca 18 de mayo. La Glotonería, Querétaro

La Glotonería, Querétaro 19 de mayo. Foro Independencia, Guadalajara

Foro Independencia, Guadalajara 20 de mayo. Doopler Bar, Texcoco

