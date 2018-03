Paris Hilton pierde anillo de compromiso de más de 2 millones de dólares

La socialité Paris Hilton se fue de fiesta con su prometido Chris Zylka a un club nocturno de Miami y terminó perdiendo su anillo de compromiso valorado en más de 2 millones de dólares.

De acuerdo con Page Six, del diario New York Post, la también empresaria entró en pánico cuando se dio cuenta que su anillo ya no estaba en su dedo, mientras ella estaba bailando.

Un testigo aseguró: “Paris bailaba con las manos en el aire, y al minuto siguiente su anillo gigantesco había volado. Estaba realmente aterrado ya que el lugar estaba lleno y muy oscuro. Eran las primeras horas de la mañana”.

Su prometido estaba con ella, y empezó a buscar el anillo en la sección vip del club nocturno, mientras Hilton lloraba en una mesa. Pero afortunadamente alguien encontró el enorme anillo de diamante en una cubeta de hielo a dos mesas de donde estaba Paris.

“Hubo una pelea frenética con todos los que la buscaban, la gente se arrastraba por el suelo, debajo de las mesas, bajo los pies de otras personas y debajo de los asientes. Milagrosamente encontraron el anillo”, agregó el testigo.

“Paris lloró de alivió cuando vio el anillo de nuevo en su dedo”, añadió la fuente al diario.

La también cantante y actriz confirmó a la publicación el drama que vivió, calificando el incidente como uno de los más aterradores de su vida.

“Estaba devastada, pensé que no había manera de que pudiéramos encontrarlo con todas esas personas. El anillo era tan pesado y grande que mientras bailaba literalmente voló de mi dedo”, señaló Hilton.

Paris finalmente se comprometió a finales del año pasado, luego de que el actor y modelo ruso le diera el anillo en unas vacaciones en Aspen, California. La DJ compartió un video del emotivo momento en sus redes sociales.

