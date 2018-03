Vetan a famosa actriz de Televisa por pasearse en TvAzteca

Hay días complicados, que se mueven las emociones y nos enfrentamos a situaciones que no quisiéramos.. cuando pasa eso solo queda entender que son lecciones y enseñanzas de vida.. momentos por los que también hay que pasar.. pero no hay que perder de vista todo lo bueno que tenemos y seguir positivos y optimistas…

A post shared by Ana Patricia Rojo Oficial (@ap_rojo) on Mar 14, 2018 at 12:02pm PDT