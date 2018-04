Entrevista con Karen Möon: Alza su voz para cantar al mundo

Tan sólo tiene 25 años de edad, pero desde que tenía 20 fue certificada como vocal coach (maestra de canto) a nivel internacional; sin embargo, la mexicana Karen Möon decide iniciar otra etapa en su carrera al lanzar su propia propuesta como cantante.

Después de trabajar con Seth Riggs (maestro de Michael Jackson) y gente que ha colaborado con Madonna, Stevie Wonder, Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, Bon Jovi, Elton John, Taylor Swift y Katy Perry, entre muchos otros, Karen presenta Todo o nada, su primer sencillo, de su propia autoría.

“Ya está disponible desde hace un mes en plataformas digitales, y la compuse pensando en las oportunidades que la vida te va presentando y que no te puedes quedar parado viéndolas pasar, el que no arriesga no gana”, dijo la cantautora en entrevista para Publimetro.

“Busco que mis canciones tengan temáticas universales para que la gente se pueda conectar con ellas, siempre hablando de mis historias, de cosas que a mi me pasan y que quiero compartir. Y musicalmente, yo le llamo dance pop, porque les puse metales, sonidos modernos, armonías diferentes”, explicó.

A pesar de su trayectoria y de las personalidades con las que ha trabajado, pareciera que el camino para lanzarse como cantante fue fácil, pero ella asegura, que fue no así.

“No fue nada fácil. Desde que empecé como maestra de canto, quería ser cantante, esto fue desde los 16 años, y me fui a Los Ángeles con una maleta llena de sueños, y trabajé mucho para poder pagarme mis clases y poder certificarme, porque no era nada barato. No fue fácil por muchos años”, reveló.

Uno de sus mayores logros y sueños cumplidos, hasta el momento, es tomar clases de canto con quien también fue maestro de Michael Jackson, de quien, dijo, ha recibido el mayor de los aprendizajes.

“Él alguna vez me dijo que no podía hacer las dos cosas, ser maestra de canto y cantante profesional, pero lo dije: yo voy a ser la primera. Eso que él me dijo me hizo llorar, pero me impulsó a luchar por ambas cosas”, concluyó Karen.

Karen Möon en Monterrey

6 de abril a las 19:00 horas será la presentación de Karen Moon en la Feria Monterrey, ubicada en la explanada de la Arena Monterrey.

