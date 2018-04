Figuras del stand up en Monterrey unirán su talento y anécdotas para hacer reír al público

Sus estilos de hacer stand up y las temáticas que abordan son muy diferentes, por eso Ana Tamez, Gaby Llanas y Cacho Cantú se complementan bien sobre el escenario y han logrado una fórmula que ha funcionado.

Por esa razón, los tres integrantes de La Diablo Squad, de Franco Escamilla, han preparado un espectáculo con el que prometen más de dos horas de muchas carcajadas y una que otra reflexión, este jueves 12 de abril a las 21:00 horas en el ComedyAntro.

“En el show estamos los tres por separado, cada quien hace una dinámica de aproximadamente 40 minutos en la que contamos nuestra vida”, adelantó Cacho en entrevista con Publimetro.

Los standoperos regios definieron el tipo de stand up que realiza cada uno, a manera de adelanto de lo que presentarán en su espectáculo en conjunto.

“A mi comedia no sabría cómo definirla. Cuando empecé no planeé qué tipo de comedia haría. Hablaba de lo que se me ocurriera y la primera cosa que me pegó fue hablar de las chavas que no tenemos bubis, que somos copa A. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que a mi comedia podría titularla: una loca en su mundo”, inició Ana Tamez.

“Yo soy evidentemente homosexual”, continuó entre risas Cacho Cantú, “y creo que mucha gente piensa que mi show va mucho por ese lado, pero en realidad, no; mi show es muy anecdótico, hablo mucho de mi familia, de cómo es mi familia y sus integrantes, de las situaciones que viví en la escuela. Es una comedia muy fácil y muy digerible. No toco temas escabrosos”, dijo.

“Por mi parte, yo soy regia y psicóloga, por eso considero que mi comedia es de una mujer para las mujeres. Considero que hago comedia feminista, hablo de lo que está pasando actualmente, del acoso sexual, embarazos no deseados, de las relaciones personales; entonces, yo siento que mi público son las mujeres. Creo que hablo de cosas que a todas nos han pasado, pero no todas nos atrevemos a decir, y la comedia nos da esa apertura de poder reírnos de lo que nos llega a pasar como mujeres”, continuó Gaby Llanas.

Los tres confesaron que, aunque en sus agendas de trabajo son más los shows que hacen de manera individual que en conjunto, las pocas experiencias que han vivido al compartir el escenario han sido positivas, por esta razón, el espectáculo de este jueves 12 de abril podría marcar el inicio de una serie de presentaciones juntos por varias ciudades.

“Ya estamos viendo esa posibilidad, de hacer una gira por varias ciudades. Sería a nombre de La Diablo Squad, que es a donde pertenecemos”, concluyó Cacho.

En palabras de los standoperos regios

“En el stand up que hacemos, de quien más hablamos y de quien más nos burlamos es de nosotros mismos, así que nadie se sentirá ofendido”

Gaby Llanas, standopera

La noche del stand up

12 de abril a las 21:00 horas será el show Con M de Mame, con Ana Tamez, Gaby Llanas y Cacho Cantú en el ComedyAntro. Los boletos están disponibles por Internet a través de hazticket.mx.

