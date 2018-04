Andrea Legarreta confiesa que Atala Sarmiento habló mal de ella

Andrea Legarreta mostró su postura con relación al caso de Atala Sarmiento, y esta mañana será el momento en el que se dé a conocer la verdad sobre la salida de la conductora de "Ventaneando".

La conductora del programa de "Hoy" acudió al programa "La Saga" de Adela Micha donde se le preguntó sobre la llegada de Atala al programa matutino.

“Ella estuvo en un trabajo en donde sí en muchas ocasiones nos pegaron a muchos de nosotros, incluida (haciendo referencia a ella misma), mi papá, Gali, mi familia y justo hoy hablábamos con la productora sobre eso no puedes cerrarle las puertas porque somos gente educada”, confesó Legarreta.

Gracias @andrealegarreta #SagaLive con @adelamicha A post shared by Saga (@lasagaofficial) on Apr 18, 2018 at 10:15pm PDT

“Atala no va estar como conductora en ‘Hoy’ no va a estar. Magda dijo: ‘Haber sólo viene de invitada, ella no va estar en ‘Hoy’. No sé que salió en TVNotas y no es cierto. En realidad, es complicado saber que hay programas en donde cambian la perspectiva en donde sí te pueden hacer daño (…) yo lo que percibo de Atala es que no es una mala persona. Siento que se equivocó o que tuvo que ceder a algunas cosas, pero yo no tengo porque voltearle la cara o ser grosero con alguien”, mencionó Andrea Legarreta.

Aquí la entrevista…



