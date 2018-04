Destrozan a Kanye West por mostrar su apoyo a Donald Trump

En los últimos días Kanye West comenzó a estar muy activo en su cuenta oficial de Twitter en la que ha estado publicado diversos aspectos de su vida y frases de amor. Pero sin duda uno de los tuits que más causó controversia está relacionado con Donald Trump.

Y es que Kanye publicó una fotografía en la que deja ver su apoyo al presidente de Estados Unidos, pues se le puede ver utilizando una gorra con el lema de la campaña del republicano: "Make America Great Again" .

we got love pic.twitter.com/Edk0WGscp6

my MAGA hat is signed 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DrDHJybS8V

Además presumió que su gorra fue firmada por el mismo Donald Trump. Por lo que fue presa de cientos de ataques en redes sociales.

"Usas una gorra de alguien que literalmente es racista", escribió un usuario.

Dude you're wearing a hat of someone who literally promotes racism

— Dave Matt (@davematt88) April 25, 2018