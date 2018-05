Miguel Luna, Fato y Carlos Macías: Organizan bohemia muy regia

Una noche bohemia entre amigos con las canciones de su autoría que se han convertido en éxito en voces de muchos intérpretes es lo que ofrecerán Miguel Luna, Fato y Carlos Macías en el concierto Masters por siempre.

La cita es este jueves 3 de mayo a las 22:00 horas en la Fonda San Miguel, en Monterrey.

“Como siempre, los tres vamos a dar lo mejor de nuestras canciones para hacer de ésta una gran noche; aunque siempre ha sido aquí, en Monterrey, disfrutan de este tipo de reuniones tanto como nosotros lo hacemos”, adelantó Miguel Luna.

Además de celebrar que tiene la oportunidad de compartir el escenario con amigos y colegas, el autor de temas como No soy el aire, Japi, El amigo que se fue, Casi perfecto y Oro, entre muchas otras, celebra algo mucho más grande: haber librado la batalla contra el cáncer de páncreas que sufrió el año pasado.

“Siempre he dicho que Dios es grande y él sabe perfectamente por qué hace las cosas, así que por algo me permite seguir aquí. Entonces, después de ese año y tres meses tan difíciles, ahora me toca descubrir cuál es mi misión en esta vida”, añadió el cantautor.

Por otro parte, a la par de esta serie de presentaciones bohemias que realiza en algunas ciudades de la República —cantará el 11 de mayo en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México con Jaime Flores y Luis Carlos Monroy— Miguel Luna reveló que ya se prepara para lanzar su nuevo disco en un par de meses, en donde contará con colaboraciones como Armando Manzanero y Ricardo Arjona, por mencionar algunos.

Miguel Luna, Fato y Carlos Macías en Monterrey

3 de mayo a las 22:00 horas será el concierto Masters por siempre en la Fonda San Miguel, con Miguel Luna, Fato y Carlos Macías. Los boletos están disponibles por Internet a través de arema.com.mx, con precios que van de 450 a mil pesos.

