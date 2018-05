Detienen a integrante de CD9 en carretera de Puebla

Freddy Leyva, integrante de la agrupación juvenil CD9, fue detenido en una carretera del estado de Puebla por conducir a exceso de velocidad.

Debido a unas publicaciones de uno de sus amigos en redes sociales, se sabe que el famoso cantante fue trasladado al Ministerio Público del estado por conducir a 200 kilómetros por hora.

Las imágenes del bochornoso momento, en las que se observa a Freddy molesto por la detención, además de los videos dentro de las instalaciones policiacas, pusieron en jaque la imagen del joven.

“Fue un mal entendido, mi amigo subió unas historias que no tenía por qué subir, me siento muy arrepentido porque no es un ejemplo que yo le quiera a mis fans o la gente que me está viendo, pero bueno, solamente les puedo decir que estoy muy arrepentido y que pagué mi sanción”, expresó el joven durante una conferencia de prensa.

Se dice que el integrante de la banda estuvo detenido cerca de una hora, pero hasta ahora se desconoce el monto de la multa que tuvo que pagar por la infracción.

