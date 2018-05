Netta, representante de Israel, gana festival Eurovisión 2018

El festival de la canción europeo, Eurovisión 2018, se celebró la noche del sábado en Lisboa con la actuación de cantantes de 26 países ante una audiencia que se calcula en 200 millones de telespectadores.

Con 529 puntos, el primer premio de la 63 edición del concurso se lo llevó la cantante Netta Barzilai, representante de Israel, gran favorita de la audiencia durante las semanas previas a las semifinales, con su tema Toy.

Esta es la cuarta vez que Israel gana el festival, -ya ganó en 1978, 1979 y 1998- con una apuesta extravagante, en una gala en la que la sencilla propuesta de los españoles Amaia y Alfred no consiguió pasar de la vigésimo tercera posición.

Con su extravagancia y su manera natural y libre de actuar, la cantante israelí se erigió como un símbolo feminista capaz de mermar los estereotipos de género perpetuados en el mundo del espectáculo.

Para sorpresa de todos los presentes y espectadores, un desconocido saltó al escenario durante la actuación de Reino Unido y le robó el micrófono a la cantante SuRie, mientras defendía su tema Storm, en el Altice Arena de Lisboa.

