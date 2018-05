Conoce quién será el próximo romance de Luis Miguel en la serie

Hace un mes se estrenó la series que habla de la vida del cantante Luis Miguel, que ha tenido todo un éxito, y no es para menos ya que la vida de "El Sol" ha estado llena de drama y polémica. Uno de los aspectos que ha resaltado en el programa, son los diferentes famosos que convivieron con el cantante a través de los años.

Hasta el momento se dio a conocer quién fue el primer amor de Lusimi, la fotógrafa Mariana Yazbek, quien supuestamente terminó con él por culpa de un tercero en discordia que para sorpresa de muchos es nada más y nada menos que el director de cine, Alejandro González Inárritu.

También en el cuarto capítulo entra a la vida de Luis Miguel, la entonces modelo Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas

Cabe señalar que durante muchos años se supo que uno de los romances más misteriosos de Luis Miguel fue el que tuvo con Issabela Camil, quien rompió el silencio sobre la relación que mantuvieron.

Issabela Camil fue novia del cantante por siete años, y contrario a lo que muchos pensarían, ella declaró abiertamente que no desea ver ni un solo capítulo de la afamada transmisión.

"No he visto nada sobre la serie de Luis Miguel. No me da curiosidad ni un solo momento, yo más que nadie sé lo que pasó con su vida. Entonces, pues si ya lo viví, ya no lo necesito ver en la televisión", confesó Camil.

Sin embargo, no quiso comentar sobre la familia de Luis Miguel por respeto a él y a su historia juntos y desmintió que existiera un acuerdo legal que le impida hablar de su relación resaltando que no lo hace por educación.

Aquí la respuesta de Isabela al programa de Imagen Televisión conducido por Gustado Adolfo Infante y Mónica Noguera.

¿Quién es Isabela Camil?

Erika Ellice Sotres Starr, conocida artísticamente como Issabela Camil, es una actriz mexicana, hermana política del actor mexicano Jaime Camil. Está casada con el también actor y productor mexicano Sergio Mayer, sus padres son el mexicano Armando Sotres y la modelo estadounidense Tony Star.

Desde pequeña mostró interés en el mundo del espectáculo e ingresó al CEA Televisa en 1995. Comenzó su carrera como actriz a mediados de la década de 1990 en pequeños papeles y obras teatrales.

