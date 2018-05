Lele Pons es la nueva conductora de La Voz... México

WOW! I am hosting the next season of The Voice Mexico on Televisa!! I am so excited for this opportunity. Thank you everyone for helping me get here!!! 🙈🇲🇽❤️ WOW! Voy a ser la conductora durante la próxima temporada en "La Voz México" presentada por Televisa. Estoy muy emocionada y agradecida por esta gran oportunidad . Muchísimas Gracias a todos por hacer posible este gran logro. #LaVozLele @lavozmexico, @televisa, @foxmuller29 , @shots & @theshotsfamily

A post shared by Lele Pons (@lelepons) on May 16, 2018 at 12:36pm PDT