La foto que revela cómo es la relación entre Mariana Yazbek y Stephanie Salas

La serie de Luis Miguel, que es transmitida por Netflix los domingos, ha dado mucho de qué hablar y ha creado a un sin fin de especulaciones.

También te puede interesar:

Yuri: ‘Luis Miguel y yo éramos buenos amigos… nunca fui su novia ¡Gracias a Dios!’

El último episodio nos ha traído diversas polémicas ya que pudimos ver que los celos terminaron con la relación de Luismi y Mariana, además de que apareció el personaje de Sophie, quien se presume es Stephanie Salas.

Según la serie Mariana descubre a Luis Miguel con Sophie en la cama, lo que hiciera pensar que ellas dos no tendrían una buena relación. Sin embargo en la "vida real" es todo lo contrario.

Primero, Salas publicó un comunicado en sus redes sociales para aclarar su "aparición" en la historia,

"La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija (Michelle) ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse. No hay que olvidar que se trata de una serie donde intervino la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero ésta no retrata los hechos como sucedieron", escribió Stephanie.

A post shared by Stephanie Salas✨ (@stephaniesalasoficial) on May 14, 2018 at 6:04pm PDT

Además de esto, el pasado 8 de marzo, Salas publicó una foto celebrando el Día de la Mujer, imagen que fue captada por Mariana Yazbek.

La fotógrafa no sólo fue la autora de la imagen, también le comentó: “¡Hermosa Stephanie!”.

instagram

También te puede interesar: