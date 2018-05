Esto piensa Issabela Camil sobre el gran amor que le tuvo Luis Miguel

Han pasado 24 años que Issabela Camil mantuvo una relación sentimental con Luis Miguel y ahora que se cuenta la historia en una serie, la actriz prefiere no saber más del amor que ambos se tuvieron cuando eran adolescentes.

También te puede interesar:

Revelarán el triángulo amoroso de Luis Miguel e Issabela Camil

Según narró el cantante en su bioserie autorizada por él mismo, la hermana de Jaime Camil fue el gran amor de su vida, pero a ella eso no le interesa saberlo más ni verlo reflejado en la televisión sea verdad o mentira lo que se cuente.

"No la veo, no me importa, yo sé lo que viví, lo que pasé, le pueden borrar, añadir, quitar lo que me importa es lo que yo pasé", dijo a JDS luego de recibir un reconocimiento por 15 años de trayectoria artística en la obra de teatro “El Test” la cual protagoniza.

También aseguro haber conocido a Marcela Basteri (mamá de Luis Miguel) y tras las declaraciones del actor Andrés García, quien aseguró que Luis Rey (su esposo) le pidió desaparecerla, la modelo prefirió no entrar en detalles. “Sí la conocí, pero no sé lo que dijo, me quiero alejar del tema y no quiero hablar más de eso”.

Aunque no le molesta que le pregunten sobre su pasado y saber si realmente “El Sol” fue importante en su vida en un capítulo de su historia, Issabela insistió en lo mismo.

“No tengo que decir nada, si alguien quiere contar algo de mi vida, es cuestión de cada quien, yo no digo nada, pero si salió, alguien lo quiere contar o escribir, no tiene nada que ver conmigo, no trasciende o cambia lo que viví, no hay nada más poderoso que eso”, abundó.

Quien posiblemente sí fue entrevistado para narrar esta parte de su vida fue su familia. “Mi papá sí seguramente fue entrevistado, mi mamá no me dijo nada, pero sé que a mi mamá si lo contactaron”, explicó Issabela.

Por su parte, su esposo Sergio Mayer, dijo que para él es una cosa que no vivió ni le molesta porque la mamá de sus hijas era un muy joven.

“No sé que vayan a sacar, pero fue una etapa donde era adolescente, no tiene ningún problema, ella fue muy reservada, respetuosa y decidió no dar su opinión, me parece que se comportó como una dama”, mencionó el empresario quien fungió como uno de sus padrinos de su reconocimiento artístico.

Al preguntarle si él conoció al intérprete de “Culpable o no”, aseguró que si gracias a Yuri. “No conviví, lo conocí porque tuve una buena relación con Yuri, salíamos en algún momento y lo llegué a conocer y nada más, lo conozco como artista, pero no como persona”.

Sergio Mayer acudió al Teatro Zéntrika donde fue invitado como padrino de su esposa para entregarle el reconocimiento por su carrera, donde Issabela se mostró muy conmovida al recordar cuando inició su carrera gracias a su mamá Tony Starr, quien la llevó a realizar su primera obra de teatro “Anita la huerfanita” cuando tenía 8 años de edad.

También te puede interesar: