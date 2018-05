El terror y la comedia invaden los estrenos de películas en este fin de semana

Aún más bella

Comedia. Recién curada de cáncer de seno, Lucie trata de retomar su vida. Sin embargo, aunque su familia y amigos la alientan para que siga adelante, ella no encuentra la fuerza para hacerlo.

Cuando conoce a Dalila, una profesora de danza que invita a mujeres como Lucie a vivir plenamente, a quererse, aceptarse y amarse de nuevo, se trasforma su perspectiva de sí misma y de la vida.

En medio de éste proceso conoce a Clovis, un hombre atractivo y seductor que intrigado por el carácter de Lucie, hará todo lo posible por conquistarla pese a sus constantes negativas.

Foto | Cortesía.

Sexy por accidente

Comedia. Renee es una mujer corriente, llena de inseguridades. Después de golpearse en la cabeza, cuando despierta está convencida de que es la mujer más guapa del mundo.

Ahora que su autoestima está por las nubes, siente que puede lograr lo que se proponga.

Con esta nueva confianza en sí misma se siente capaz de vivir su vida sin complejos ni limitaciones pero, ¿qué pasará cuando se dé cuenta de que su apariencia en realidad no ha cambiado?

Foto | Cortesía.

Eres mi pasión

Comedia. Un hombre es tan fanático del fútbol que desarrolla una pasión que le impide llevar una vida normal y pone en riesgo las cosas importantes como su trabajo, su familia y su matrimonio.

Cuando ellas quieren

Comedia. Cuatro amigas de toda la vida deciden formar un Club de Lectura y poder hablar de un libro cada mes.

Diane acaba de perder a su marido tras 40 años de matrimonio; Jane disfruta de los hombres sin comprometerse con ninguno; Sharon aún no ha superado el divorcio que sufrió hace veinte años y Carol vive sumida en un matrimonio disfuncional.

Cuando deciden escoger 50 sombras de Grey como Libro del Mes, la vida de las cuatro sexagenarias se pondrá patas arriba, surgiendo situaciones escandalosas e hilarantes a medida que avanzan en su lectura.

Las protagonistas han sido ganadoras y nominadas al Óscar: Jane Fonda, Diane Keaton, Candide Bergen, Mary Steenburgen.

Foto | Cortesía.

Crucifixión

Terror. Cuando un sacerdote es encarcelado en Rumanía acusado de asesinato de una monja a la que realizaba un exorcismo, la periodista Nicole Rawlins investiga si el asesinato fue a una persona mentalmente enferma o, por el contrario, las acusaciones son falsas y simplemente perdió la batalla contra una presencia demoníaca.

Mamá y papá

Terror. Un extraño trastorno de origen desconocido provoca repentinamente que los padres dentro de un tranquilo vecindario se vuelvan violentos contra sus propios hijos, Carly y su hermano Josh tienen que luchar para sobrevivir a un violento ataque de sus propios padres (Nicolas Cage y Selma Blair).

Atrapados en su propio hogar con su enloquecida mamá y papá, Carly y Josh se ven obligados a defenderse de las mismas personas que los han cuidado durante toda su vida.

Foto | Cortesía.

Keylor Navas, hombre de fé

Deporte. Un niño de una zona rural de Costa Rica llamada Pérez Zeledón, encuentra en el fútbol su pasión y una vía para una vida mejor.

En su camino por alcanzar sus metas deportivas y profesionales, y ayudar a su familia, se enfrentará a una ciudad desconocida y a retos que pondrán a prueba su carácter, pero que le harán descubrir la verdadera fortaleza que hay detrás de sus sueños.

Foto | Cortesía.

La pequeña brujita

Aventura. La Pequeña Brujita tiene un gran problema: sólo tiene 127 años lo que significa que es muy joven para bailar en el día más importante para todas las brujas.

Pero aún así, ella decide colarse pero es descubierta inmediatamente y se le impone el duro castigo de aprenderse 7892 hechizos en el plazo de un año.

Para la pequeña Brujita no será nada fácil pues no logra concentrarse además de que la malvada bruja Rumpumpel hará todo para que no lo logre.

Así que la Brujita junto con su inseparable amigo, el cuervo Abraxas lucharán juntos para lograr la meta.

