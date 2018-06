Comunidad LGBT de Nuevo León inicia actividades para refrendar lucha por sus derechos

La comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) regiomontana participó este fin de semana en la Marcha de la Diversidad, para luchar y exigir respeto a sus derechos ante la sociedad y el gobierno.

Los asistentes se congregaron en la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, y con temperatura de más de 35 grados centígrados reclamaron: “no somos ciudadanos de segunda”.

Durante el evento, los organizadores recopilaron firmas con el fin de llevar sus exigencias al Congreso del estado, para que se reformen las leyes y se permita el matrimonio legal entre parejas del mismo sexo.

Ricardo Lozano, representante de uno de los colectivos, expresó que “a nosotros, como comunidad LGBT, nos tienen que respetar, porque es lo que pedimos, eso, no tolerancia, no pedimos que nos toleren, sino que nos respeten. No somos anormales, como mucha gente lo piensa, tampoco somos ciudadanos de segunda”.

Previamente, la comunidad LGBT llevó a cabo una marcha por algunas de las principales avenidas del primer cuadro de Monterrey, que tuvo una duración de casi dos horas.

Elementos de la Secretaría de Vialidad y Tránsito local implementaron un dispositivo para proteger a los manifestantes, en medio de un fuerte tránsito, particularmente en la periferia de la Macroplaza.

