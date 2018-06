Eugenio Derbez casi termina en cárcel por hacer broma en Rusia

Eugenio Derbez se encuentra en el Mundial de Rusia en compañía de su hijo Vadhir Derbez, quien lo retó hacer un broma.

También te puede interesar:

Enoja a Eugenio Derbez que los jóvenes quieran cobrar por trabajar

"Yo ya le dije a mi hijo que acepto su reto. Lo voy a aceptar, pero siempre y cuando hagas algo; o sea, si yo me atrevo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los aficionados y te vas a bajar los pantalones", explicó Eugenio en un video.

Acto seguido se ve como el comediante irrumpe el set de Telemundo donde se encontraba transmitiendo Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz.

Derbez irrumpió el programa diciendo, "aquí nada más andaba de pasada. ¿Qué no les alcanzó para traer a Peláez?", ellos les respondieron aunque le advirtieron que estaban en vivo.

A Eugenio no le importó y fue interrumpido por un integrante de la producción quien le pidió que se detenga, pero al actor no le importó. Finalmente, llegó un integrante de seguridad del estadio para llevarse a Derbez, por lo que Gurwitz tuvo que intervenir y le pidió que no lo tocara, pero finalmente se lo llevaron.

Aquí el video,

Así se vio en Telemundo.

Después de esto Derbez informó que todo quedó ahí y pudo disfrutar del partido de México contra Alemania.

También te puede interesar: