Niurka enseñó los senos en pleno programa en vivo

¡Lo volvió hacer! No es raro que la bailarina, cantante y actriz esté envuelta en el escándalo. Esta vez la cubana acudió al programa Mojoe, conducido por Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, e hizo de las suyas.

Al llegar a la emisión, donde fue recibida con bombo y platillo por las presentadoras, a quienes la artista agarró por sorpresa y besó en la boca.

Esta escena fue castigada por cientos de seguidores del programa, quienes aseguraron que fue algo muy vulgar y hasta erótico.

"Carola Aguirre Lo que tienen que hacer para comer. ¿De verdad no tienen mas presupuesto en ese programa? Yo no las sigo, nunca me a gustado el programa. Pero llevar a esa Niurka que vulgares las tres neta 🤢 🤢 🤢 🤢 por favor” [sic].

Evidentemente esta fue la gota que derramó el vaso, y usuarios de internet mostraron su descontento hacia Niurka, a quien tacharon de ‘señora vulgar’.