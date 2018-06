Lorena Herrera estalla y se va de la Marcha de la Diversidad en Monterrey

Lorena Herrera era la estrella invitada en la Marcha de la Diversidad que se realizó este fin de semana en Monterrey; sin embargo, su presencia en el escenario instalado frente al Palacio de Gobierno, en la Macroplaza, duró solamente unos minutos.

Al terminar la primera canción, antes de saludar a las miles de personas que se reunieron en la Explanada de los Héroes —en su mayoría, integrantes de la comunidad LGBT—, la actriz y cantante expresó: "No, no, no, ni cómo ayudarlos en serio".

Con esta frase, visiblemente molesta y a punto del llanto, la artista habló no solamente de las evidentes fallas de sonido, sino de la mala organización del evento.

"Sí da coraje, la verdad que viene uno aquí, yo vengo nada más por ustedes, por el público maravilloso que son la comunidad gay. Y tengo que decirlo que estoy muy molesta con las organizaciones de este tipo de marchas, muy triste y muy decepcionada", fueron las primeras palabras de Lorena.

"He pasado por muchas cosas y ahorita lo peor es el audio. La verdad, qué pena y qué lástima me dan los organizadores. Y lamento mucho decirlo, pero tengo mucho coraje dentro de mi corazón porque yo los he apoyado, yo los quiero, y estoy nada más por el público. Yo voy a todas las marchas gay y nunca cobra un peso, yo no estoy cobrando nada. Lo mínimo que el artista pide es que lo traten bien, es que haya un audio decente", continuó.

Lorena Herrera intentó continuar con el show

Después de esto, Lorena Herrera interpretó una canción más, y pidió que subieran al escenario varias personas de la comunidad LGBT para hacer un concurso, en donde el audio siguió fallando; incluso, la música de pronto sonaba a todo volumen mientras ella intentaba hablar con las participantes, lo que provocó que su molestia aumentara.

Durante la tercera canción de su espectáculo, Lorena detuvo su actuación al escuchar la pista de su canción distorsionada, así que bajó el micrófono, lanzó besos al público que en todo momento la apoyó y coreó su nombre para motivarla a continuar pese a las fallas, y bajó del escenario para no regresar, lo que provocó un abucheó masivo a la organización de la Marcha.

Aunque el evento continuó con la presentación de Morganna Love como Gran Mariscal, esto se dio ante un público que había disminuido considerablemente, ya que la mayoría de los asistentes se fue del lugar después de Lorena Herrera.

Aquí parte de lo que sucedió: